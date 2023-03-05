المدير الإقليمي للشركة بمصر: «أوتوديسك» تشارك في مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة

قال حازم نبيل المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك مصر اليوم إن شركته تستهدف تقديم حلول متكاملة للشركات تساهم في دفع عملية التحول الرقمي تماشيا مع خطه الدولة 2030 ونخاطب قطاعات متعددة مثل البترول والطاقة والصناعة والترفيه، والميديا، والمياه، والكهرباء.

وأوضح نبيل فى بيان اليوم الأحد أن أوتوديسك تشارك بقوة في المبادرة الوطنية “ابدأ” التي طرحتها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والعمل على توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضاف نبيل تسعى الشركة إلي جانب شراكتنا الممتدة مع الجهات الحكومية والوزرات المختلفة إلى تعميم الكود المصري لاشتراطات وتشغيل واستدامة المدن الذكية، كما بدأت الجهات السيادية بطلب تكنولوجيا أوتوديسك فأصبحت الخيار الأول لأي مطور عقاري يستهدف الوصول إلى الاحترافية من خلال حلول تكنولوجية تؤدى إلى تسليم المشروعات بجودة مناسبة في التوقيت المناسب.

قال نبيل إن جزءا من استراتيجية الشركة فى مصر يرتكز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلي أن أوتوديسك بصدد إجراء دراسة مستفيضة لقطاع التعليم العالي وعقد اتفاقات مع وزارتي التعليم العالي والاتصالات لتدريب احترافي للكوادر البشرية.

وأضاف نركز على تطوير وتأهيل فريق عمل محترف من المهندسين ونعتبرهَم شركاء نجاح ونستهدف أن نكون الشركة الأولى في السوق لتلبيه احتياجات العملاء والحفاظ عليهم ونقوم بعمل ورش عمل داخل العديد من الجهات حيث هدفنا توسيع قاعده المستخدمين داخل السوق من الاعتماد على البرامج والتطبيقات الحديثة.

وأشار أحمد مرزوق مدير علاقات الشركاء في مصر إلى أن برمجيات أوتوديسك تتميز بالثراء والتي تؤدى إلى تسهيل عملية التصميم من بداية كونها فكرة وحتى اكتمال التنفيذ ومرونة إجراء التعديلات المناسبة مع ضمان تسليم المشروعات في التوقيت المناسب وبالجودة المطلوبة وانعدام هامش الخطر، خاصة في المشروعات العقارية العملاقة والتي ينفذها أكبر المطورين العقاريين داخل السوق.

وقال إن أوتوديسك شريك أساسي للدولة في العديد من المشروعات القومية علاوة على مشاريعنا المتعددة في العديد من الوزارات المستهدفة، خاصة أن مصر أصبحت من أكثر الدول في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي.

وأكد عمر مدكور المدير التنفيذي لشركه كيميت كوربوريشن نعتز بشبكه الشركاء والموزعين المحليين ونقدم لهم كل الدعم الفني والمادي لتسهيل أعمالهم داخل السوق ولتحقيق الأهداف المرجوة وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشركاء على النتائج الكبيرة التي تم تحقيقها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق.