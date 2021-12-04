نقل وملاحة

المدير الإقليمي للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM يزور محطة حاويات غرب بورسعيد

للتعرف على إمكانياتها وبحث سبل تعزيز التعاون بالمنطقة
أماني العزازي 4:29 م, السبت, 4 ديسمبر 21 4:29 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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استقبل اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وفدا من رئاسة خط CMA CGM بلبنان على هامش قيام وفد الخط الملاحى الفرنسي برئاسة هانى شبير المدير الاقليمى لمنطقة Levant لمصر والأعضاء الربان أحمد حسين وهيثم الخياط وعمرو الشافعى.

يأتي ذلك فى إطار جولة الوفد الفرنسي بمحطات الحاويات المصرية المتعاملة مع الخط الملاحى للتعرف على إمكانياتها وبحث سبل تعزيز التعاون بالمنطقة .

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وأكد جاب الله قيام الوفد بجولة ميدانية بمحطة حاويات الشركة تفقد خلالها ساحات الشركة والمعدات كما قام بزيارة غرفة العمليات ومتابعة أعمال التشغيل على رصيف الحاويات والساحة الخارجية والتعرف على إمكانيات ومواصفات الرصيف والساحات والمعدات، كما شملت الجولة زيارة ورشة صيانة وإصلاح الحاويات .

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بقلم أماني العزازي

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