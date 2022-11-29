المدير الإقليمي لـ«فورينت»: الأمن السيبراني مُحفز لتسريع وتيرة التحول الرقمي

قال خالد فوزي، المدير الإقليمي لشركة “فورينت” لحلول أمن المعلومات فى مصر والسعودية ، إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة فى مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الأمن السيبراني يعد جزءا لا يتجزأ منها وداعما رئيسيا لتسريع وتيرتها .

وأوضح فوزي لـ “المال” أن شركته أطلقت حلولا مبتكرة فى مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية منها إستراتيجية” Zero Trust Access” في الصناعة لدعم موظفي العملاء الذين يعملون من المنزل بسبب جائحة كورونا و مساعدتهم على العمل عن بعد، علاوة على إطلاقها مركز العمليات الأمنية “SOC ” كخدمة لمواجهة الهجمات السيبرانية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأضاف أن الأمن السيبراني سيستحوذ على حصة أكبر بسوق الشبكات خلال الفترة المقبلة لضمان تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 مبينا أن منتجات الشركة تستهدف تعزيز أداء الشبكات الرقمية ، بما يتوافق مع المتغيرات التكنولوجية الراهنة.

ولفت إلي أن محفظة منتجات الشركة تتضمن حلول” AIOps ” وحلول الثقة الصفرية للتأكد من الهوية، والكشف عن الفيروسات و البرمجيات الخبيثة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع إن إستراتيجية شركته للعام المقبل تشمل دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا التشغيلية “OT ” من خلال حماية البنية التحتية الحيوية مثل محطات مرافق الطاقة والرعاية الصحية والتصنيع من التهديدات والهجمات السيبرانية للحفاظ على سلامة الأنظمة والخدمات وتشغيلها.

وأضاف أن الشركة ستدعم شبكات الجيل الخامس “5G” منها العامة و الهجينة لما تمثله من أهمية في الصناعات المختلفة، إضافة إلى توفير شبكات أمن سيبراني لحمايتها لما تمثله من تقنيات معقدة تؤدي إلى تعرضها لعدد أكبر من الهجمات السيبرانية.

وألمح إلي أن “فورينت” ستعرض خلال مشاركتها فى معرض ومؤتمر “كايرو آى سي تي 2022 ” منصة ” Fortinet Security Fabric” المصمّمة خصيصا لتوفّر للشركات والمؤسسات أمانا وحماية واسعة النطاق ومتكاملة وآلية عبر مستويات متعددة تمتد من نقاط النهاية إلى مراكز البيانات وعبر البيئات السحابية المختلطة.

وأشار إلى أن فريق الاستعداد للطوارئ الحاسوبية ( EG-CERT) أطلق مؤخرا حملة توعية أمنية تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني تماشيا مع “إستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030” التي أطلقتها وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و تسهم في تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” من خلال بناء مصر الرقمية ، منها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي .