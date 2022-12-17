المدير الإقليمي لـ«دايفرسي» للكيماويات : 500 مليون جنيه حجم المبيعات سنوياً

قال أحمد النجار، المدير الإقليمي لشركة دايفرسي للكيماويات في مصر والسعودية، إن حجم مبيعاتها يصل لنحو 500 مليون جنيه سنويًّا.

وأضاف أن الشركة نجحت، خلال النصف الأول من العام الحالي، في توقيع عقد شراكة من أحد المصانع لتصنيع منتجات دايفرسي داخل مصر والتغلب على معوقات الاستيراد.

جاء ذلك على هامش توقيع برتوكول تعاون بين دايفرسي في مصر وشركة كونتراك؛ إحدي شركات أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الدعم عن طريق البرنامج التدريبية للعاملين بشركة كونتراك.

وأضاف النجار أن البرنامج يتضمن قيام دايفرسي باستخدام أحدث المواد والمُعدات بما يسهم في تطوير أداء العاملين بها.

رئيس القطاع التجاري : التعاقد مع 5 مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

وأكد المدير الإقليمي لشركة دايفرسي للكيماويات أن الشركة مملوكة لشركة دايفرسي الأمريكية والمقيدة بالبورصة بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

من جانبه قال فادي مرسي، رئيس القطاع التجاري بشركة كونتراك لإدارة الخدمات العامة، إن توقيع البروتوكول اليوم مع شركة دايفرسي الأمريكية يأتي استمرارًا للتعاون الممتد بين الشركتين عبر السنوات الماضية،

كما تم التعاقد مع 5 مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.