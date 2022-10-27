المدير الإقليمي لبينكو: المستهلك المصري سيقبل زيادة أسعار المحمول لتشابهها مع المستويات العالمية

قال احمد قنديل ، المدير الإقليمي لشركة بينكو للهواتف بمنطقة شمال افريقيا ان يشهد سوق أجهزة المحمول تحريكا في الاسعار خلال الفتره المقبله، لافتا ان المتسهلك النهائي سيتقبل تلك الزياده كونها مقاربه للاسعار العالميه المتداولة.

وأوضح قنديل في تصريحات للمال أن قرارات البنك المركزي صباح اليوم ستنعكس بشكل ايجابي ولافت على مصنعي الهواتف المحموله في السوق المصريه، وذلك بعد تاكيد المركزي على العمل على اتاحه النقد الاجنبي للمستوردين.

واكد قنديل على ان تحريك اسعار الفائده من شأنه جذب استثمارات للدوله المصريه، كون العمله المصريه اصبحت جاذبه وتنافسيه للمستثمرين ، متوقعا أن تسهم القرارات الاخيره للمركزي في جذب المصنعين العالمين للسوق المصريه خلال الفتره المقبله، بهدف فتح اسواق جديده لهم والحصول على الجوافز التي تمنحها مصر للمصنعين .

وفي سياق متصل ، اوضح ان المركزي سيعمل على تنويع مصادر الاستيراد بهدف تخفيف الضغط على الدولار، وهو ما يعكس اهتمام الدوله المصريه بضبط الاسعار وجذب الاستثمارات الجديده للدوله.