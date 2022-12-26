المدير الإقليمى: «جيزة سيستمز» تستهدف 340 مليون دولار حجم أعمال بنهاية 2022

حققت مجموعة جيزة سيستمز للأنظمة والحلول المتكاملة، حجم أعمال 340 مليون دولار عام 2022، مقارنة بـنحو 300 مليون فى 2021.

قال هشام جلال، المدير الإقليمى للمجموعة فى مصر وشمال أفريقيا وبلاد الشام فى حواره لـ«المال» إن المجموعة تسعى إلى التوسع فى أسواق جديدة خلال 2023، للاستفادة من تنافسية سعر صرف العملة لجذب مشروعات جديدة.

وأضاف «جلال» أن شركته تستهدف استكمال رؤيتها الطموحة نحو مشروعات التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد -فى أول حوار صحفى له بعد تنفيذ صفقة استحواذ شركة «سلوشنز» السعودية على 88.19% من أسهم جيزة سيستمز- أن المجموعة تعاقدت لتنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، وعلى رأسها منظومة المرور الذكى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة التراثية، وبعض أبراج العلمين الجديدة، إضافة إلى مشروع ميكنة وفوترة عدادات الكهرباء الذكية عبر مرحلتين؛ الأولى منها فى عام 2017، وتعكف حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية.

وكشف أن «جيزة سيستمز» تستعد حاليًا لتطبيق نظام لمراقبة محطات المحولات باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء للتطبيقات الصناعية (IoT) بشكل تجريبى، ودمجها بمنظومة التحول الرقمى فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف المساهمة فى توجيه المجهودات البشرية نحو الوظائف الاستراتيجية والإبداعية، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية، وتقليل نسبة الخطأ على حد تعبيره.

فى سياق متصل، كشف عن قيام المجموعة أيضًا بتطوير وتنفيذ تطبيق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA على أجهزة المحمول، والذى حصل على جائزة خامس أفضل تطبيق على مستوى العالم، لما يوفره من خدمات نوعية للمتعاملين، لافتًا إلى أن جيزة سيستمز تتعاون حاليًا فى تطوير منظومة قياس خدمات جودة الاتصالات فى مصر بالشراكة مع المرفق.

وأوضح أن قطاع البترول والتعدين يعد من الأنشطة التى تستحوذ على حجم أعمال كبير من قبل المجموعة، لافتًا إلى أن شركته تنفذ مشروع محطات الكهرباء لمنجم السكرى لاستخراج الذهب، باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة لبعض مبادارت التكامل الرقمى للإنتاج والتوزيع والتكرير، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «جلال» أن مفهوم التحول الرقمى بات أمرًا مفروضًا على المجتمعات، إذ يسهم فى تقليل نسب الفاقد فى الطاقة، علاوة على إتاحة منظومة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والبيئية تماشيًا مع نتائج قمة المناخ COP27.

ولفت إلى أن مجموعة «جيزة سيستمز» لديها مشروعات متنوعة فى قطاعات المياه، أبرزها تنفيذ منظومات تتيح قياس الاستغلال الأمثل لكميات المياه، وتقليل الفاقد فى كميات المياه المستخدمة.

وأضاف أن «جيزة سيستمز” نفذت العديد من مشروعات الرى الذكى فى السوق السعودية، والتى ساهمت على سبيل المثال فى توفير 44 % من كمية المياه المهدرة، عند استخدامها فى رى 10 آلاف فدان، الأمر الذى تسعى من خلاله المجموعة لنقل خبراتها إلى السوق المصرية فى هذا المجال لما يمثله -على حد وصفه – من أهمية استراتيجية للدولة.

وأكد أن المجموعة مستمرة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، سواء من خلال الأنظمة التى طورتها بنفسها، أو بالتعاون مع شركائها بمختلف هيئات وقطاعات الدولة المصرية، موضحا أن «جيزة سيستمز” تفاوض مسئولى قطاعات المياه والكهرباء لمساعدتهم على التحول الرقمى.

ولفت الى أن شركته انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروع نظام التحكم الذكى لمدينة مصر للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية، باستخدام تقنية إنترنت الأشياء IOT للكشف عن الأعطال داخل أروقة المدينة، الأمر الذى سيمكن الدولة من تنظيم العديد من الأحداث الرياضية الهامة مستقبلا، خاصة بعد نجاح مونديال قطر 2022.

على صعيد آخر، كشف «جلال» عن خطة المجموعة للتوسع فى الأسواق الأوروبية، تزامنًا مع الدعم الذى تقدمه لها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا”، موضحا أن جيزة سيستمز تقوم فى الوقت الراهن بنقل خبراتها فى مشروعات التحول الرقمى بقطاعى التنقل الذكى والكهرباء إلى سوقى المغرب والجزائر.

وذكر أن شركته تسعى جاهدة للتغلب على الأزمات العالمية، ومنها نقص سلاسل الإمداد، من خلال التوسع خارجيًا وإتاحة مستلزمات تقديم الخدمات فى السوق المحلية.

وأكد «جلال» أن استحواذ الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» على 88.19 % من أسهم مجموعة جيزة سيستمز من شأنه تعزيز فرص نمو الأخيرة، وجلب عملة صعبة للدولة، ودعم خطط التوسع ونقل خبراتها للأسواق المجاورة، لافتًا إلى أن مجلس إدارة المجموعة لن يشهد أى تغييرات بموجب الصفقة الجديدة.

وأضاف أن سابقة أعمال «جيزة سيستمز» داخل مصر وخارجها، خاصة فى السعودية كان على رأس اهتمامات «سلوشنز السعودية»، الأمر الذى من شأنه تكامل الخدمات، وطرح منتجات ذات قيمة مضافة جديدة.

وكانت «جيزة سيستمز» أعلنت أكتوبر الماضى عن استحواذ «سلوشنز» التابعة لشركة الاتصالات السعودية STC على 88.19 % من أسهم المجموعة فى صفقة بلغت قيمتها 158 مليون دولار .

وكشف عن استهداف «جيزة سيستمز» العام المقبل، مجموعة من الاستحوذات على شركات تعمل فى قطاعات التحول الرقمى، بهدف المضى قدما فى استكمال التوسعات.

وبدأت «جيزة سيستمز» عملها عام 1974 فى قطاعات متعددة، منها الاتصالات والكهرباء والمياه والنفط والغاز والقطاعات الحكومية والنقل، ويندرج تحت مظلتها 15 شركة يمثل جزء كبير منها شركات متخصصة فى تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والرقمية للعملاء.

ويعمل بالمجموعة 1600 موظف فى مكاتب مصر والسعودية والإمارات، وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا، وتخدم قاعدة عملاء فى 25 دولة.

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