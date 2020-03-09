المديريات التعليمية تنفي صدور توجيهات بعدم احتساب الغياب مع تخوفات انتشار «كورونا»

أشار مديرو المديريات التعليمة إلي أن كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في الاهتمام بالنظافة وتهوية الفصول

أشار مديرو المديريات التعليمية إلى أن كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في الاهتمام بالنظافة وتهوية الفصول وتوعية الطلاب ، وأن عدم احتساب غياب الطلاب لا أساس له من الصحة.

وأكد محمد عطية مدير مديرة التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما أثير حول توجية وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب غياب الطلاب علي خلفية التخوفات من انتشار فيروس كورونا لا أساس له من الصحة.

القاهرة: تعليمات برصد أي حالات طارئة و الإبلاغ الفوري

وأشار عطية إلى أن التوجهات الصادرة منذ بدء الأزمة وحتى الآن لا تخرج عن الاهتمام بالنظافة وتوعية الطلاب والحد من التجمعات والزحام، ورصد أي حالات طارئة و الإبلاغ عنها فورا.

الاقصر : لم نرصد أي شئ يدعو للتخوف

كما نفي الشناوي عياد مدير مدرية التربية والتعليم بالأقصر ، صدور تعليمات بعدم احتساب غياب الطلاب سواء من المحافظة أو من وزارة التربية والتعليم.

وقال عياد إن المدرية وجهت كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الصادرة عن وزارة التعليم وهي توعية الطلاب وحثهم علي غسل الأيدي والاهتمام بتهوية الفصول والنظافة بشكل عام، ومنع التجمعات والزحام قدر الإمكان.

وأكد عياد علي أن الحالة في مدارس الاقصر مستقرة ولم يتم رصد أي شئ يدعو للتخوف.

القليوبية تنظم تدريبات توعية بالتعاون مع التأمين الصحي

وقال طه عجلان مدير مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، إن المحافظة اتخذت عدة تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها عقد ندوات توعية للطلاب بالتعاون مع التأمين الصحي ، وتوعية الطلاب في الطابور الصباحي ، كما تم توفير كافة أدوات النظافة، والتطوير بكافة المدارس التابعة المديرية.

وأكد أنه في حال الإبلاغ عن أي قصور أو مشكلة في أحدي المدارس يتم التواصل الفوري وحلها.

ونفي عجلان صدور أي تعليمات بعدم احتساب الغياب، لافتا الي عدم منطقية ذلك نظرا لأهمية تسجيل الغياب يوميا تحسبا لحدوث أي مشكلات والطالب خارج المدرسة.

وأكد عجلان انتظام الطلاب في الحضور للمدرسة، وأن معادلات الغياب تدور حول متوسطاتها الطبيعية.