استثمار

المدون الروسي جوسن جاسانوف يزور المتحف المصري بالتحرير وأهرامات الجيزة

دعى جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية
محمود محسن 9:52 م, الأثنين, 3 مايو 21 9:52 م, الأثنين, 3 مايو 21

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استقبل اليوم المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، الذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov بجولة في حديقة المتحف وقاعاته المختلفة والذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

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المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov
المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

وحرص المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، حيث قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

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بقلم محمود محسن

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