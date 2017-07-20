المدن الجديدة بالصعيد تنجح في تنفيذ مشروعات العام المالى بالكامل

محمود زكي:تمكنت أجهزة المدن بالوجة القبلى، من تحقيق الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروعات الخاصة بالسنة المالية 2016/2017. قال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ خطة العام المالي 2016/2017 بالكامل، وأوضح أن الميزانية بلغت حوالي 115 ملي

محمود زكي:



تمكنت أجهزة المدن بالوجة القبلى، من تحقيق الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروعات الخاصة بالسنة المالية 2016/2017.

قال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ خطة العام المالي 2016/2017 بالكامل، وأوضح أن الميزانية بلغت حوالي 115 مليون جنيه، ذهبت أغلبها فى تنفيذ مشروعات خدمية، وإنهاء وحدات إسكان اجتماعي. وأضاف في تصريحاته لـ “المال” أن الجهاز يستهدف فى العام المالي الجديد 2017/2018، زيادة المخصصات بقيمة 65 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الميزانية 180 مليون جنيه، لاستكمال المشروعات الخدمية، وطرح عدد من المشروعات الجديدة. وأكد أن العام المالي الماضي شهد تسليم 500 وحدة إسكان اجتماعي، والإنتهاء من تنفيذ أعمال مرافق بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه. ولفت إلى أنه تم بيع حوالي 15 وحدة تجارية وإدارية، ضمن آخر مزاد قام به الجهاز بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 30 و55 مترا مربعا للوحدات التجارية، والمقرات الإدارية بمساحات تبدأ من 150 إلى 195 مترا. وأوضح أنه تم الانتهاء أيضا من ترفيق حوالي 1700 قطعة أرض، إسكان اجتماعي، وأراض متميزة، وتم إرسال بيان بها للهيئة استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

تعتبر مدينة بنى سويف الجديدة، إحدى مدن المجتمعات العمرانية – الجيل الثانى- ، وتأسست طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986، وتبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف فدان، ويتم تنفيذ حوالى 4080 وحدة سكنية بها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 16.599 ألف وحدة، وتبلغ إجمالى استثمارات المدينة 1533 مليون جنيه. وقال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستهدف تخصيص 700 مليون جنيه في ميزانية العام الجديد 2017/ 2018، بزيادة حوالى 80 مليون جنيه عن ميزانية العام المالى الماضى. وأشار إلى أن الجهاز قام بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وتتمثل في تنفيذ وحدتين صحيتين، والانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وغيرها من المشروعات.

وأكد أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، خلال المرحلة الأولى، وتبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية 140 ألف متر مكعب يوميًا.



وتابع أنه ورغم المشكلات التي مر بها قطاع التشييد والبناء، مؤخرا، على خلفية قرارات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يمنع الجهاز من إنهاء الجدول الزمني للمشروعات بالكامل. وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة ثانوية تضم 33 فصلاً، بتكلفة 8.5 مليون جنيه، وكذلك الإنتهاء من تنفيذ 4 ملاعب خماسية وثلاثية، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات العام المالي المنتهى 2016/1017. وأضاف أن ميزانية العام المالي الماضي بلغت حوالي 390 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف خفض الميزانية الجديدة بقيمة 40 مليون جنيه، موضحا أن خفض الميزانية راجع إلى قيود ارتفاعات المبانى، مؤكدًا أن هناك تواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المعنية، لإزالة تلك القيود بما يزيد من حجم الاستثمارات بالمدينة.