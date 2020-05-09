المدن الجامعية تتجهز لاستقبال العائدين من الخارج بمبادرة «وطنكم يرحب بكم» (صور)

وتقوم المدن الجامعية بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة يوميا.

اطمئن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

و تستقبل المدن الجامعية المصريين العائدين من الخارج ، من خلال مبادرة “وطنكم يرحب بكم”.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لعوده كافة العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وتقوم المدن الجامعية بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة يوميا.

كما توفر المدن الجامعية المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

ووضعت المدن الجامعية قائمة بالإرشادات الطبية الواجب إتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري.

واستقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعة بجامعة القاهرة.

وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقامت جامعة القاهرة أيضا بالاتفاق على تشغيل الكافيتريا داخل المدينة الجامعية بكامل طاقتها، كما تم توفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ لتوفير المزيد من الرعاية للنزلاء.

هذا بالإضافة إلى القيام بصيانة خزانات ومواسير المياه، الأبواب والنوافذ والإضاءة ومفاتيح الإنارة، مع التشديد بوجود عمال الصيانة على مدار ٢٤ ساعة يوميا.

كما تم استقدام القائمين على الاشراف وشركات النظافة للحصول على مستوى لائق من النظافة.

