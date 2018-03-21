المدنى يدرس آليات إنشاء سوق مشروعات صغيرة فى موريتانيا

شريف عمريتولى مكتب المدنى للاستشارات القانونية، دراسة جدوى لآلية إنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية موريتانيا الإسلامية، وذلك بناء على الاقتراح المقدم من المكتب القانوني.وقالت زهراء المدنى، رئيس مجلس الإدارة، إنها عرضت المقترح على الوزارات المختصة ومسئولى البنك المركزى الموريتانى،

شريف عمر

يتولى مكتب المدنى للاستشارات القانونية، دراسة جدوى لآلية إنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية موريتانيا الإسلامية، وذلك بناء على الاقتراح المقدم من المكتب القانوني.

وقالت زهراء المدنى، رئيس مجلس الإدارة، إنها عرضت المقترح على الوزارات المختصة ومسئولى البنك المركزى الموريتانى، ولاقى قبولاً حكومياً، وتم تكليف مكتبها، ببحث آليات وكيفية إنشاء تلك السوق “الوليد” بالبورصة الموريتانية.

وأكدت المدنى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنها تنوى مخاطبة الحكومة الموريتانية، لإجراء تعديل تشريعى يلزم الشركات حديثة التأسيس بالقيد الفورى فى بورصة المشروعات الصغيرة.

ولفتت إلى أنها وجهت الدعوة للعديد من الشركات الموريتانية لبحث إمكانية الطرح فى البورصة المصرية فى صورة شهادات إيداع محلية.

فى سياق متصل، أوضحت أن الاتفاق مع الحكومة الموريتانية، جاء خلال زيارة وفد استثمارى مكون من 17 مستثمراً ما بين شركات وجهات تمويلية تنموية من آسيا والخليج، بهدف تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى مجال الأغذية والمياه والبنية الأساسية فى الدولة الإفريقية، وحضر المؤتمر الشيخة نوال المالك الصباح رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.

وأشارت إلى أن الزيارة الاستثمارية نتج عنها توقيع تفاهمات استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك فى ظل الحاجة للاستفادة من الموقع المتميز لموريتانيا، والتى تعتبر البوابة الغربية لإفريقيا، كما أنها الملاذ التصديري لمنتجات عدد من البلدان الإفريقية الوسطى، واعتبارها مركزًا تجاريًا متميزا بخدمة غرب أفريقيا.

يشار إلى أن «المال» قد انفردت فى السابق بالكشف عن استحواذ مجموعة مرعى بن محفوظ وشركاه السعودية، على %25 من أسهم شركة دى بى كيه فارما للصناعات الدوائية، فى صفقة بلغت قيمتها 38.7 مليون جنيه، وتولى مكتب المدنى للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى للصفقة، والتى تم عبرها بيع جزء من ملكية عائلة المهندس حمدى الدبيكى، رئيس مجلس الإدارة، لصالح الشركة السعودية، فيما تولت شركة سيجما دور السمسار والمنفذ بالبورصة.

وتأسست مرعى بن محفوظ عام 1965، كمجموعة مساهمة مغلقة تعمل بالمملكة العربية السعودية، وتضم محفظة استثماراتها الشركة السعودية المصرية للاستيراد والتصدير، وشركة بن محفوظ للسفر والسياحة، والوصل السعودية لتحصيل الديون، وفنادق مجموعة مرعى بن محفوظ.