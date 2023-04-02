المدارس الدولية 2024.. طريقة التقديم وخطوات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

أعلنت إدارة المدارس الدولية الرسمية، لأولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهن بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية لعام 2023/2024، خطوات التقديم والتي من المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم 15 أبريل الجاري، وتأتي الخطوات كالتالي:

“المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن التقديم للمدارس الرسمية الدولية لعام 2023/2024.

3 خطوات للتقديم بالمدارس الرسمية الدولية بمرحلة رياض الأطفال 2023/2024

١- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

٣- ملء البيانات المطلوبة.

وكانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطاب لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، بشأن اختبار شهر أبريل لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

الحكومة تنفى تقديم امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية

ونص على:” بناء على الكتاب الدورى رقم (۱۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۱ بشان اختبار شهر إبريل، يتم عقد امتحان شهر إبريل الخاص بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) بداية من يوم الأحد ۲۰۲۲/٤/٢ على أن يؤدى الطلاب الامتحان في مادة واحدة يوميًا ويكون الاختبار على مستوى المدرسة وفى جزء من الحصة.

وأشار الخطاب الصادر، إلى أن الاختبار الشهري سيكون في مستوى الطالب المتوسط لتفادي وجود أي أخطاء بالامتحان.

اختبار شهر مارس 2023

تستعد المدارس (الابتدائي– الإعدادي– الثانوي) لعقد اختبار شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني 2022 /2023، لطلاب صفوف النقل، غدًا، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبار شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023.

وحذرت المدارس طلاب النقل من الغياب أثناء الاختبار الشهري، حيث من المقرر أن الطالب في صفوف النقل يحصل على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + 5% على السلوك.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم مراعاة الأجزاء التي تم تحددها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

تنبيه هام من «التعليم» لطلاب «الأول والثاني» الثانوي قبل امتحانات نهاية العام

و أكدت الوزارة أن امتحانات شهر أبريل ستعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل، وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءًا من الحصة، ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.