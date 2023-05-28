 «المخلصين الجمركيين» يعقد ورشة حول رقمنة شهادات المنشأ في الدول العربية

عقد الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة التكامل الاقتصادي العربي، ورشة عمل إقليمية بعنوان رقمنة شهادات المنشأ في الدول العربية، على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو 2023 ، بمقر جامعة الدول العربية.

تأتي الورشة فى إطار التعاون المثمر والبناء بين ادارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وفى ضوء توجيهات الامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تقديم الدعم الفني اللازم للدول العربية التى لم تصدر شهادات المنشأ الإلكترونية للمضي قدماً نحو تطبيق هذه الخدمة لما فيها من فوائد ومزايا تعود على الدول العربية بشكل مباشر وتفتح افاق جديده لاقتصاديتها تواكباً مع تطورات التجارة الدولية من ناحية وتسهيلا على المتعامليين الاقتصاديين من ناحية أخرى.

وفي هذ الصدد أشار الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين خلال كلمته بورشة العمل إلى أنه تم الاتفاق مع أحد الخبراء الدوليين والبارزيين في مجال رقمنة شهادات المنشأ، لمناقشة محاور الورشة.

وأوضح أن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعى لدى المشاركون حول فوائد رقمنة شهادات المنشأ باعتبارها مكونًا حاسمًا في التجارة الدولية، ومساهمتها في فتح مجالات وآفاق جديدة.

كما أضاف ان الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، سيعقد ايضا ورشة عمل بجمهورية مصر العربية حول متطلبات اصدار شهادات المنشا الإلكترونية، ومن المقرر عقدها غدا بمقر الهيئة .

جدير بالذكر أنه خلال ورشة العمل تم التعرف على أفضل الممارسات العالمية في إصدار شهادات المنشأ الرقمية، المتطلبات القانونية والإجرائية لرقمنة شهادة المنشأ، متطلبات تكنولوجيا المعلومات لرقمنة شهادة المنشأ، بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات القائمة لرقمنة شهادة المنشأ وفي ختام الورشة تبادل المشاركون الآراء حول العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ رقمنة شهادات المنشأ العربية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الوطني والإقليمي.