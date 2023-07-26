المخزون يكفي شهر ونصف.. الشعبة: ضرورة فتح اعتمادات مستندية لاستيراد التبغ لصالح الشرقية للدخان (فيديو)

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ضرورة فتح اعتمادات مستندية للشركة الشرقية للدخان لإستيراد التبغ الخام خلال الفترة الحالية بهدف إنتاج السجائر والتي تشهد ارتفاع في الاسعار.

وقال امبابي خلال لقاءه مع برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الشرقية للدخان تحتاج من 500 الي 600 مليون دولار، وليس بالضرورة فتح اعتماد بالمبلغ كاملا.

وأضاف امبابي: “لو المادة الخام مدخلتش الشرقية للدخان مش هتلاقي سيجارة في السوق المحلية، موضحا ان ما يكفي في الشرقية للدخان حاليًا يكفي شهر واحد أو شهر ونصف.

وأكد امبابي ، أن التاجر الشجع كان لديه علم بوجود زيادة في أسعار السجائر تطبق في شهر مايو الماضي، وقام بتخزين كميات كبيرة من جميع اصناف السجائر.

وأضاف امبابي أن السجائر بدأت تقل في السوق المحلية منذ شهر يونيو الماضي، كما أن التاجر الجشع بدأ هو أيضَا في وضع سعر مرتفع كما يحلو له، مما أحدث تفاوت في الاسعار في النوع الواحد .