المخزون والركود يدفعان الشركات لبيع موديلات 2016

شريف عيسى علمت "المال" من مصادرها بسوق السيارات عن استمرار بعض الوكلاء فى عرض وبيع موديلات 2016، دون طرح موديلات العام الجارى رغم قرب انتهاء الربع الثالث منه.وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الحاصلة على الوكالة الحصرية ﻹحدى العلامات التجارية اﻷسيوية، والتى ما زالت تقوم بعرض طرازات تنتمى لموديل

شريف عيسى

علمت “المال” من مصادرها بسوق السيارات عن استمرار بعض الوكلاء فى عرض وبيع موديلات 2016، دون طرح موديلات العام الجارى رغم قرب انتهاء الربع الثالث منه.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الحاصلة على الوكالة الحصرية ﻹحدى العلامات التجارية اﻷسيوية، والتى ما زالت تقوم بعرض طرازات تنتمى لموديلات العام الماضى، أن تزايد المخزون واستمرار ركود المبيعات دفع الشركة للاتفاق مع الشركة اﻷم على وقف حركة استيراد طرازات جديدة لحين الانتهاء من المخزون.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه من المقرر الدفع بطرازات جديدة تطرح للمرة اﻷولى، باﻹضافة إلى موديلات 2018 خلال الربع اﻷول من العام المقبل، على أقصى تقدير.

وأرجع وليد نبيل، مدير مبيعات شركة يوتو موتورز، أن الاستمرار فى بيع موديلات العام الماضى وحتى الآن إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة بعد الطفرات التى شهدها أسعار الصرف خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الماضى إلى مستويات كبيرة، مما جعلها تفقد شريحة الدخول التى تستهدفها، باﻹضافة إلى عدم وجود طرازات جديدة ملائمة للسوق المصرية بحيث يسعى الوكيل لطرحها خلال العام الحالى.

وأبدى نبيل دهشته من الاختفاء غير المبرر لطرازات العلامة الآسيوية حالياً، والاكتفاء بعرض موديلات العام الماضى، بعد أن تمكنت على مدار السنوات الماضية من تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى المحلى سواء فى مجالات بيعها، أو خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات إعادة طرح موديلات العام المقبل، بأسعار منافسة تمهيدا لاستعادة حصتها السوقية.

ومن جهته، قال عمر إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن استمرار مبيعات موديلات العام الماضى هو استمرار لسياسية التخبط والاضطراب التى تعانيها سوق السيارات منذ أكثر من عامين، والتى تسببت فى تراجع المبيعات اﻹجمالية، وخفض الحصص الاستيرادية للوكلاء، والشركات من السيارات الجديدة.

وفسر تلك الظاهرة قائلاً: “خلال شهرى يوليو وأغسطس الجارى لجأت عدد من الشركات إلى تخزين سياراتها بعد وصول أسعار صرف الجنيه فى مقابل الدولار ما يقرب من 12 إلى 14 جنيها، بهدف مضاعفة هامش ارباحها، واستمر سياسية تلك الشركات حتى تعويم العملة ووصول سعر الصرف إلى مستويات 19 جنيها و20 جنيهاً للدولار”.

وتابع : “ومع وصول أسعار الصرف إلى تلك المستويات توقف حركة المبيعات بصورة شبه تامة بعد أن أصبحت اﻷسعار خارج القدرة المالية لمستويات دخول الطبقات الاجتماعية التى تستهدفها، مما دفع الشركات إلى اللجوء إلى سياسية حرق اﻷسعار التى شهدتها اﻷسواق خلال شهرى يناير وفبراير من 2017”.

واستغلت تلك الشركات التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى من القيود الاستيرادية، وصعوبة فتح اعتمادات فى الحصول على تصريح ببيع موديلات قديمة على انها زيو.

وأكد خبير سوق السيارات أن الشركات والوكلاء التى تقوم حاليا على بيع الطرازات المنتمية للعام الماضى فى حقيقة اﻷمر لا تعد نموذجا يمكن تعميمه على كل الكيانات المنظمة لسوق السيارات، فى ظل ضعف أداء الوكيل وصغر حصته السوقية.