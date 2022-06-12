المخرج عمرو سلامة.. خلطة سينمائية «بره المنهج» وأفكار تقترب من العالمية

يحظى المخرج عمرو سلامة بالفوز بتكريمات عديدة حاليا سواء محلية أو عربية عن فيلمه السينمائي بره المنهج ، الذي قام ببطولته النجم ماجد الكدواني وروبي تأليف خالد دياب ، حيث كرم الساعات الأخيرة من مهرجان ماستر السينمائي الدولي بمدينة الحمامات بتونس كافضل مخرج عن الفيلم .

كذلك حصد فيلم بره المنهج مؤخرا على ستة جوائز من المهرجان الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال ، وعرض أيضا في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة وحصد اعجاب الحاضرين .

يجسد ماجد الكدوانى خلال أحداث الفيلم، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

عصام زكريا : يحاول دائما البحث عن موضوعات وأفكار أقرب للعالمية وليست محلية

قال الناقد السينمائي عصام زكريا إن المخرج عمرو سلامة يقدم أفكارا معظم الوقت كما يقال عنها بره الصندوق وتكون جاذبة للجمهور بصورة كبيرة .

ولفت إلى أنه يحاول دائما البحث عن موضوعات وأفكار أقرب للعالمية وليست محلية ، سواء فيلمه زي النهارده الذي قدمه منذ سنوات أو الشيخ جاكسون الذي قام ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي عام 2017 أو فيلم بره المنهج الذي قدمه العام الماضي 2021 وحصد نجاحا جيدا .

وأوضح زكريا أن عمرو سلامة من جيل المخرجين الشباب الجديد ، الذي يسعى لتقديم كل ماهو مميز دائما في أعماله السينمائية التي تحظى بصدى وضجة جيدة ، وصادف تكريم فيلم بره المنهج اليومين الماضيين بالمهرجان الكاثوليكي للسينما مع مهرجان ماستر السينمائي بتونس اليوم .

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وعلق المنتج السينمائي أن عمرو سلامة مخرج متمكن ودؤوب في عمله الفني ، ويقدم أفكارا سينمائية تجذب شريحة كبيرة من الجماهير .

أضاف أن هناك من يرى غير ذلك من الوسط الفني من المخرجين ، لكن كما يقال “ابن كارك” ، لأن عمرو سلامة حقيقة مخرج وسيناريست مميز .

ويشير أيضا الى أن فيلم بره المنهج يأتي استمرارا لأفكاره الجيدة التي قدمها في السينما السنوات الأخيرة ، فهو يحرص على انتقاء الموضوعات التي يقدمها للجمهور دائما .

وأول أفلام عمرو سلامة الطويلة كان (زي النهاردة) عام 2008، نجح جماهيرياً ونقديا، وشارك رسميا في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وبسببه لقبه معظم النقاد السينمائيين كأحسن مخرج جديد في ٢٠٠٨، وكرمه مهرجان الإسكندرية الدولي و لقبه (نجم المستقبل). ثاني أفلامه الطويلة كان (أسماء) عام 2011، حاز على أكثر من ١٨ جائزة دولية وعربية ومصرية، تم افتتاحه عالميا في مهرجان أبو ظبي الدولي، و حاز على جائزة أفضل مخرج عربي في مسابقة (آفاق جديدة)، وتم افتتاحه أوروبيا في مهرجان لندن السينمائي الدولي، وشارك رسميا في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية.

وشارك في إخراج فيلم تسجيلي طويل بعنوان (التحرير ٢٠١١ – الطيب والشرس والسياسي)، وقام بإخراج جزء (السياسي)، وهو أول فيلم تسجيلي يطرح تجاريا في دور العرض المصرية، وقد تم افتتاحه في مهرجان فينيسيا الدولي، وحصل على جائزة (اليونيسكو)، كما شارك أيضا في مهرجانات عديدة مثل مهرجان تورونتو وأبو ظبي، وحاز به على جائزة أفضل إنتاج عربي لفيلم تسجيلي، وأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان أوسلو الدولي، وحاز على العديد من الجوائز العالمية الأخرى.

كما أخرج الفليم الشيخ جاكسون من إنتاج عام 2017 من إخراج عمرو سلامة، وتم عرض الفيلم في عروض خاصة القسم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017 وتم اختيار الفيلم للترشح لجائزة الأوسكار في نسختها ال90 لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية عن جمهورية مصر العربية.