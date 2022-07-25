المخرج علي عبد الخالق.. تاريخ فني كبير يصطدم بأزمة صحية

يتعرض المخرج السينمائي القدير علي عبد الخالق حاليا لأزمة صحية بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان في مناطق متفرقة من جسده.

وأعلن عبد الخالق في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الساعات الأخيرة أنه يقوم بعمل جلسات اشعاع لمدة 5 أيام وفي انتظار نتيجة تحليل العينة لتحديد نوع السرطان والأدوية المناسبة لمواجهته .

رصدت المال أراء ناقدين بعد إعلان الخالق إصابته.

فايزة هنداوي : لم يتمكن جيل علي عبد الخالق من تكوين ثروات مادية

بدورها قالت الناقدة فايزة هنداوي إن بصمات المخرج علي عبد الخالق في السينما كبيرة في أفلام مثل: العار والكيف وأغنية على الممر الذي يعتبر من أهم أفلامه السينمائية في مسيرته الفنية ، لكونه استطاع من خلاله رصد الحالة النفسية وقت الحرب والهزيمة في توقيت لم يستطع أحدا غيره تقديم ذلك في السينما .

وأكدت أن جيل علي عبد الخالق من المخرجين مثل داوود عبد السيد وخيري بشارة وعلي بدرخان وغيرهم ، ابتعد منذ سنوات عن السينما المصرية بسبب تغير منظومة الإنتاج السينمائي حاليا من خلال عمل لساعات طويلة بالإضافة أن الجيل الجديد الذي ظهر بعدهم قطع صلته بجيلهم الفني تماما ، برغم أنه كان يمكنه الاستفادة من خبرات جيل علي عبد الخالق وتاريخه الفني الكبير مع التطور في التكنولوجيا وأدوات العصر الحديث .

وتمنت هنداوي أن تولي الدولة اهتماما بالمبدعين الحقيقيين مثل المخرج علي عبد الخالق في أزمته الصحية الصعبة ، لأنه لا يعمل منذ سنوات طويلة والفترة التي ظهر فيها هو وجيله من المخرجين كانت الأجور ضعيفة ولا تقارن بما يحدث حاليا في السينما ، لذلك لم يتمكن جيل علي عبد الخالق من تكوين ثروات مادية تسعفه في مواجهة ازمة صحية كبيرة حاليا .

محمود قاسم : يحسب له تقديم الأفلام الثلاثية مع الكاتب المتميز محمود أبو زيد

بدوره قال الناقد الفني محمود قاسم إن المخرج علي عبد الخالق كرم في مهرجان الإسكندرية عام 2008 وكان وراء هذا التكريم ، أنه مخرج سينمائي كبير ويملك تاريخ مشرف .

وأوضخ أنه من المخرجين السينمائيين الذي حاولوا تقديم سينما جديدة في أواخر فترة الستينات وأوائل السبيعينات ، لافتا إلى أنه اتجه للسينما التجارية التي تجمع بين الفن الراقي والتجاري مثل فيلم ” وضاع حبي هناك ” بطولة حسين فهمي وعفاف شعيب .

وأكد قاسم أنه يحسب إلى عبد الخالق تقديم الأفلام الثلاثية مع الكاتب المتميز محمود أبو زيد الذي قدم له أفلام العار والكيف وجري الوحوش، وقدم أفلاما جيدة مأخوذة عن روايات أدبية أيضا مثل الوحل وفيلم مدافن مفروشة للإيجار الذي أعاد فيه حسن الأمام للتمثيل مرة أخرى وكان آخر أعماله السينمائية.