المخرج سعد هنداوي يعلن وفاة شقيقته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

أعلن المخرج سعد هنداوي عن وفاة شقيقته عبر حسابه الرسمي “فيس بوك” ، حيث قام بكتابة ذلك عبر حسابه قائلا” إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون أختي حبيبتي في ذِمّة الله”.

وطالب الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.

وكان سعد هنداوي، قد نشر قبل أيام، صورة لميدالية، عبارة عن «لوجو» شركة الفنان نور الشريف، للإنتاج السينمائي، وعلق عليها قائلًا: «ده لوجو شركة الإنتاج اللي أسسها أستاذ نور الشريف وبوسي في منتصف السبعينيات، واللي أنتجت عددا كبيرا من الأفلام وقدم من خلالها مخرجين لأول مرة، زي سمير سيف في (دائرة الإنتقام) ومحمد خان في (ضربة شمس)».