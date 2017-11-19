المخرج خالد جلال: لا أؤمن بنجم الصف الأول

أحمد حمدي أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، عدم إيمانه بنجم الصف الأول والثانى وقال فى تصريحات خاصة على "الراديو 9090" : "عمرنا ما كنا بنقول مين الفنان الأول كل اللى بيلعبوا فى الملعب مهمين، وأنا مع القيمة"، كما شدد على ضرورة تواجد الفنانين فى الصفوف الأولى لأى

أحمد حمدي

أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، عدم إيمانه بنجم الصف الأول والثانى

وقال فى تصريحات خاصة على “الراديو 9090” : “عمرنا ما كنا بنقول مين الفنان الأول كل اللى بيلعبوا فى الملعب مهمين، وأنا مع القيمة”، كما شدد على ضرورة تواجد الفنانين فى الصفوف الأولى لأى معركة.

ولفت إلى أنه فى اللحظات الحرجة فى تاريخ الوطن كان الفنان الذى يمنح بلده الوقت يمثل علامة فارقة، مثل سميحة أيوب وعبد الوهاب وأم كلثوم.

وأوضح أن جزءا من نجاح مركز الإبداع الفنى يكمن فى دقة اختباراته لاختيار الطلبة، التى تضمن عدم حصول من لا يستحق على المنحة.

وأشار إلى أن جميع المتقدمين يحصلون على فرص متساوية، موضحا أن الملتحقين يتدربون على فكرة الفنان الشامل.

وأضاف ، أن هناك تمرد على اللهجة المصرية فى الغناء والتمثيل، موضحا أنه تحدث فى مسرحية “قهوة سادة” عام 2008 عن محاول تجنيب الفن المصرى.

وتابع : “”محدش يقدر يهزم فننا، زى ما محدش يقدر يهزم بلدنا،العشق العربى للفن والفنانين المصريين لا ينتهى”.