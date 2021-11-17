ثقافة وفنون

«المخرج المحترف» مبادرة لفرقة مسرح الشباب تبدأ بعرض «يا دعوة ما تمت»

تطلق فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح الجمعة المقبل 19 نوفمبر  الجاري مبادرة «المخرج المحترف»، وهي مبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد وتقديمهم لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية
سلوى عثمان 6:48 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 6:48 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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قال المخلاج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني مستمر في دعمه الكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فِرق البيت الفني للمسرح المختلفة، و ذلك برعاية  الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث تطلق فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح الجمعة  المقبل 19 نوفمبر  الحالي مبادرة «المخرج المحترف»؛ وهي مبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد وتقديمهم لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية، يفتتح المبادرة العرض المسرحي «يا دعوة ما تمت» للمخرج مصطفى عبد السلام على مسرح ملك برمسيس في تمام الثامنة مساء.

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سامح بسيوني

المبادرة «المخرج المحترف» تقوم على تقديم مخرج لأول مرة لساحة الاحتراف

أوضح المخرج سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب، أن فكرة المبادرة «المخرج المحترف» تقوم على تقديم مخرج لأول مرة لساحة الاحتراف، ولكن بشرط أن يكون مارس مهنة الإخراج في الجامعة أو مهرجانات الهواة أو مهرجانات المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثبت بالفعل أن مستواه يستحق الفرصة لتقديم عرض مسرحي 15 ليلة عرض على مسرح أوبرا ملك.

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وأضاف بسيوني أن أهداف المبادرة تتمثل في اكتشاف وتقديم مخرجين محترفين جدد لساحة الإخراج المسرحي، وكذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدَّم ضمن هذه المبادرة من حيث الإخراج والديكور والتمثيل وجميع عناصر العرض المسرحي.

أبطال مسرحية «يا دعوة ما تمت»

أول عروض المبادرة «يا دعوة ما تمت» بطولة شادي جلال، ميرنا عثمان، ـحمد صلاح، مصطفى النجار، مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدي، محمود ترك، ، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هاني، آيسل سيد، تيم الله هاني، يونس محمد، منه طارق، خديجة أحمد، مالك محمد، ستايلست ياسمين عادل، ألحان وتوزيع محمد شفيق، أشعار عبد الله حسن، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى عبد السلام، ديكور هادي جمال، تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبد السلام.

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بقلم سلوى عثمان

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