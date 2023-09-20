المخرج أحمد نور يتوقف عن تصوير فيلمه الجديد

قرر المخرج أحمد نور أن يتوقف عن تصوير فيلمه السينمائي الجديد ” عنب ” حاليا ، نظرا لوفاة والدة الفنان اسلام ابراهيم أحد أبطال الفيلم ، ويعود أحمد نور لاستكمال تصوير أحداث الفيلم بعد أسبوع بأحدى فنادق القاهرة ثم يستكمل تصوير باقي مشاهده بمدينة الغردقة .

فيلم “عنب” يعتبر التعاون الفني الثاني بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم “مندوب مبيعات” المعروض حالياً في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية

يشارك في فيلم عنب كلا من الفنانة آيتن عامر، محمود حافظ ، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

وكانت آخر أعمال إسلام إبراهيم فيلم “ع الزيرو” مع النجم محمد رمضان اخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل ، وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران.