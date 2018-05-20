المخرج أحمد شفيق: انتهاء تصوير مشاهد قانون عمر والمونتاج يوميا

أحمد حمديأكد المخرج، أحمد شفيق، أنه يقوم بالعمل يوميا على مونتاج حلقات مسلسل "قانون عمر"، والذي يقوم ببطولته النجم حمادة هلال في رمضان؛ وذلك للانتهاء منها في أقرب وقت .وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه انتهى من تصوير جميع المشاهد بين القاهرة والعين السخنة الفترة السابقة؛ حتى يتفرغ تماما للترك

أحمد حمدي

أكد المخرج، أحمد شفيق، أنه يقوم بالعمل يوميا على مونتاج حلقات مسلسل “قانون عمر”، والذي يقوم ببطولته النجم حمادة هلال في رمضان؛ وذلك للانتهاء منها في أقرب وقت .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه انتهى من تصوير جميع المشاهد بين القاهرة والعين السخنة الفترة السابقة؛ حتى يتفرغ تماما للتركيز في مشاهد العمل لجميع الممثلين.

وأشار شفيق، إلى أنه يعمل لمدة تتجاوز 7 ساعات يوميا في رمضان؛ للانتهاء من تسليم الحلقات أولا بأول للعرض الرمضاني الأول للقنوات الفضائية.

مسلسل “قانون عمر”، إنتاج الاخوة المتحدين، ويشارك فيه إيمان العاصي ومحسن منصور ومصطفى أبو سريع وتأليف فداء الشندويلي .

