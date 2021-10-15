ثقافة وفنون

المخرج أحمد شفيق : انتظروا «حكاية على الهامش» وسعدت بنجاح «زي القمر»

التي انتهى من تصويرها مؤخرا
أحمد حمدي 1:45 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 1:45 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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قال المخرج أحمد شفيق أنه ينتظر عرض حكاية عالهامش للجمهور خلال الساعات القادمة ، التي انتهى من تصويرها مؤخرا وستعرض ضمن مسلسل الا انا الذي يحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف للمال أن هذه الحكاية ستلمس مشاعر الناس كثيرا، لأنها تناقش قضية الأم الحاضنة لأول مرة التي تواجه مشكلات مع بناتها ، وعلاقة الأم بعد انتهاء فترة حضانتها.

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ولفت شفيق الى انه لم يتوقع أبدا نجاح مسلسل زي القمر بحكاية عقبال عوضك وواحد في المية لصابرين ، التي عرضت مؤخرا ، مشيرا ان هذه المسلسلات استطاعت ان تجذب فئات كثيرة في المجتمع المصري.

ونوه أيضا أنه قام بتصوير مسلسل الا انا في العديد من الأماكن  مثل الشيخ زايد ، لاظهار بعض الأماكن الجمالية في المسلسل في كثير من مشاهد حكاية على الهامش.

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بقلم أحمد حمدي

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