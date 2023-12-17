المخرج أحمد بدري.. قامة فنية لن تنسى ورحلة إبداع طويلة

رحل عن دنيانا المخرج القدير أحمد البدري أثر تعرضه لأزمة صحية شديدة مؤخرا بسبب بمعاناته بمرض السكر وتسبب ذلك في اصابة قدمه اليسرى حتى قرر الأطباء بترها منعا لحدوث مضاعفات خطيرة له لكن القدر لم يمهله وتوفي اليوم الأحد بمعهد ناصر.

نرصد في هذا التقرير أراء المتخصصين فيما قدمه المخرج أحمد البدري بمسيرته الفنية الطويلة منذ فترة السبيعينات وحتى الأعوام الأخيرة .

عمر عبد العزيز : أحمد البدري صديق عمر وقدم الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة

أعرب المخرج القدير عمر عبد العزيز أن المخرج أحمد البدري بمثابة أخ وصديق العمر بالنسبة له ، وعمل في السينما كمساعد مخرج وكان مميزا للغاية والأزمة التي يمر بها حاليا حقيقية وصعبة جدا ونتمنى أن يمر منها على خير .

أضاف في حديثه لـ” المال ” ، ـنه كان مساعد مخرج مميز مع شقيقه المخرج القدير محمد عبد العزيز في مسرحية ” شارع محمد علي ” التي قدمتها النجمة شيريهان عام 1991 ، وقدم الكثير من المسلسلات التليفزيونية مع المخرج القدير محمد فاضل وكانت أعمال درامية مهمة .

وتابع قائلا أن أحمد البدري أثرى السينما المصرية والدراما والمسرح بأعمال فنية متنوعة بين الكوميديا والطابع الاجتماعي والكثير منها ترك بها أثرا كبيرا مع الجمهور .

عماد يسري : أصبح غير موجودا بالساحة الفنية وذلك سبب له أزمة نفسية كبيرة

قال الناقد الفني عماد يسري أن المخرج أحمد البدري تعرض لظلم كبير في السوق ، لأنه أعطى مهنة الفن الكثير في فترة معينة وكان علامة مهمة في الاخراج ، وقدم أعمال فنية مهمة في مسيرته الطويلة منذ فترة السبيعنيات ، لكنه أصبح غير موجودا بالساحة الفنية منذ سنوات مثل غيره من المخرجين الكبار وذلك سبب له أزمة نفسية كبيرة .

مثل أي أنسان يشعر أن بداخله طاقة ابداع ويتم قتلها نفسيا وغدرا ، مثل الطاقات الابداعية الكثيرة التي يتم تدميرها معنويا ونفسيا ، نظرا لحالة الشللية في الوسط الفني وهناك أشخاص موجودين على الساحة الفنية بلا موهبة وطاقة ابداعية كبيرة وفق” يسري ” .

وأردف قائلا حينما نبحث في تاريخه الفني نجده قدم أعمالا كوميدية لها بصمات كبيرة ، والأمر لايقتصر على أحمد البدري فقط وانما مبدعين كثيرين يجلسون في منازلهم بسبب هذه الشللية التي تتحكم بالوسط الفني ، وذلك سبب ندرة وجود الأعمال الفنية المميزة ، لافتا الى أن ماحدث لأحمد البدري صحيا رسالة قوية لكل صانع في السوق لايهتم بتواجد مبدعين حقيقيين مثله .

ولفت إلى أن أحمد البدري قدم مسلسلات تليفزيونية رائعة مثل ” أزمة سكر” الذي قدم به أحمد عيد في الدراما المصرية بصورة رائعة ، وغيره من الأفلام السينمائية الكوميدية مثل ” البيه رومانسي” و” نمس بوند” لهاني رمزي وفيلم” أنا مش معاهم ” لأحمد عيد أيضا ، بالاضافة أنه كان مخرجا منفذا ومساعدا في أعمال فنية عظيمة ومازالت باقية حتى الان في ذاكرة المشاهدين وكان يشارك في بعض الأعمال الفنية كممثلا فكان فنانا شاملا ومبدعا .

أحمد النجار : أحمد البدري كان في يوم من الأيام أهم مساعد إخراج في مصر

وعلق الناقد الفني أحمد النجار فقال : أن الراحل أحمد بدري كان مشروعا أن يكون مخرجا بقيمة المخرجين محمد فاضل وشريف عرفة الذي تأثر بهما ، لكن آليات السوق أدت في فترة زمنية معينة ان ينجرف لتقديم الأفلام السينمائية الخفيفة وكان يقبل بذلك حتى يستطيع التواجد في السوق.

أشار الى أنه كانت لديه ميزة غير متواجدة لدى مخرجين كثيرين وهي ، أنه عمل في المسرح والتلفزيون والسينما وكان مبدعا فيهم الثلاثة على مستوى الاخراج او حينما كان مساعد مخرج أيضا ، بالاضافة أنه كان ممثلا أيضا جيدا .

وشدد على أنه لايمكن نسيان الأفلام السينمائية الكوميدية التي قدمها مع السبكي ، وكذلك المسلسلات التليفزيونية الرائعة التي عمل فيها مع المخرج محمد فاضل كمساعد مخرج مثل ” الراية البيضا” وغيرها ، وحينما كان مساعدا في المسرح مع حسين كمال ، مشيرا أن أحمد البدري كان في يوم من الأيام أهم مساعد اخراج في مصر مثل علي رجب وفاضل صالح وغيرهم لكنه كان يسبقهم بخطوات .