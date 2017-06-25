المخدرات توقف أصالة نصري في مطار بيروت

سكاي نيوز تخضع الفنانة السورية أصالة نصري لفحوص طبية بعد توقيفها، الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية".وكانت الفنانة السورية تمضي مع زوجها عطلة في العاصمة اللبنانية، قبل أن يتم توقيفها أثناء ا

سكاي نيوز

تخضع الفنانة السورية أصالة نصري لفحوص طبية بعد توقيفها، الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكانت الفنانة السورية تمضي مع زوجها عطلة في العاصمة اللبنانية، قبل أن يتم توقيفها أثناء المغادرة.

وأنكرت أصالة معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، مِن المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.

وتعد أصالة (48 عاما) من أشهر فنانات الوطن العربي ولها جماهيرية واسعة، وهي ابنة الفنان السوري الراحل مصطفى نصري.

واشتهرت منذ بداية الاحتجاجات في سوريا بمواقفها المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد وغادرت البلاد على إثرها.