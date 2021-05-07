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المخدرات تدفع شخص لقتل صديقه.. والمتهم: «خطفته لأطلب فدية لكنه صاح فخنقته»

في محافظة أسيوط.
أماني عوض 4:55 م, الجمعة, 7 مايو 21 4:55 م, الجمعة, 7 مايو 21

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ارتكب شخص جريمة قتل صديقه في محافظة أسيوط، بعدما استدرجه إلى مخزن بغرض خطفه وطلب فدية من أهله لشراء المخدرات ، وعندما صاح أقدم على خنقه بالحزام الخاص بالضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

خطف وقتل

وبرر المتهم ارتكاب جريمته في التحقيقات إلى مروره بضائقة مالية ورغبته في شراء كمية من المخدرات لتعاطيها.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من مواطن عن خروج نجل شقيقه من مسكنه رفقة أحد أصدقائه -يعمل كهربائي- وتوجهما إلى مخزن أخشاب كائن بذات الناحية ملك عم صديقه وعدم عودته.

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وشكلت أجهزة وزارة الداخلية فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وبالانتقال للمخزن المشار إليه.

الجثمان في شيكارة بلاستيك

وعُثر على شيكارة بلاستيك بجوار الحائط بداخلها جثة المتغيب بكامل ملابسه، ومربوط بحزام.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط صديق المجني عليه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع احتجاز المجني عليه وطلب فدية مالية من والده لمروره بضائقة مالية، واحتياجه لشراء المخدرات.

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المتهم: أمر بضائقة مالية وأرغب في شراء المخدرات

وأضاف أنه استدرج المجني عليه للمخزن، وأثناء محاولة تقييده صاح، فخشى افتضاح أمره وخنقه بالحزام الخاص بالقتيل.

ولفت إلى أنه استولى على هاتفه المحمول، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة وتركها بالمخزن ولاذ بالهرب.

وأرشد عن الهاتف الخاص بالمجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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