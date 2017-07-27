المختبر تطلق سلسلة قوافل للمناطق النائية

المدير العام: تخفيض %50 على فيروس سى فى مبادرة الرئيسالإبقاء على أسعار ما قبل التعويم بفروع المحافظات تقديرًا للظروف الاقتصادية كتب ـ أحمد صبرىكشفت الدكتورة منال عبدالعزيز، مدير عام سلسلة معامل المختبر، فى حوار مع "المال" أنهم يطلقون قوافل شهرية تستمر عدة أيام لكل محافظة، تشمل إجراء التحا

المدير العام: تخفيض %50 على فيروس سى فى مبادرة الرئيس

الإبقاء على أسعار ما قبل التعويم بفروع المحافظات تقديرًا للظروف الاقتصادية

كتب ـ أحمد صبرى

كشفت الدكتورة منال عبدالعزيز، مدير عام سلسلة معامل المختبر، فى حوار مع “المال” أنهم يطلقون قوافل شهرية تستمر عدة أيام لكل محافظة، تشمل إجراء التحاليل الطبية مجانًا، وتقديم العلاج لعدة أمراض بمعدل 12 قافلة سنويًّا.

وأكدت أن السلسلة أطلقت قوافل تحاليل طبية كاملة بجانب القوافل الطبية، إذ يتم اصطحاب الأطباء وفنى المعامل والأجهزة المعملية الدقيقة، ويتم التحليل وإصدار النتائج فى نفس اليوم لمساعدة الفرق الطبية التى تُجرى الكشوفات على المرضى.

ولفتت إلى أن تلك القوافل يتم إطلاقها كل شهر للوصول للقرى النائية، إذ تم إجراء التحاليل فى بعض قرى الفيوم فى الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق قافلة طبية ضخمة لإجراء جميع التحاليل لمواطنى واحة سيوة بالوادى الجديد.

وأوضحت “منال” أن الهدف الأساسى من تلك الحملات تحسين الحالة الصحية للمرضى، وتخفيف العبء عنهم نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، مشددة على أن هناك العديد من الحملات التى تقوم بها الشركة مع الجمعيات الخيرية التى تُسيّر قوافل طبية علاجية.

وأضافت أن معامل المختبر لديها ميزانية كبيرة توجهها لمساعدة المرضى، كما أن السلسلة بفروعها الـ170 لم ترفع أسعار تحاليلها إثر تعويم الجنيه رغم ارتفاع التكاليف، وذلك تفهمًا منها لظروف المرضى المصريين بالمحافظات، إذ لم يتم رفع الأسعار إلا بفروع القاهرة بنسبة لا تزيد عن %10 فقط.

وذكرت أن لديهم تعاونًا مع الحملة التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج مرضى فيروس سى، وذلك بتخفيض تكلفة التحليل للمرضى بنسبة تزيد عن %50 كخدمة للمجتمع.

وأكدت مدير عام سلسلة معامل المختبر، أن معامل المختبر تعمل مع حملة “تور أند كيور” و”تحيا مصر” لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر، وتقديم التحاليل للمشاركين فى تلك الحملات التى تهدف إلى علاج عدد أكبر من مرضى فيروس سى.

ونوهت بأن معامل المختبر تجرى فى معاملها يوميًّا حوالى 600 تحليل لمرضى فيروس سى، الكثير منهم يتلقى أسعارا مخفضة تصل إلى %25 فى بعض المناطق، وذلك من خلال حملة “صحتك قوتك”.

وتابعت: أن تلك الحملة دشنتها سلسلة معامل المختبر للمواطنين غير القادرين للمساعدة، وهى لمجموعة من الأمراض، إذ تخفيض أسعار تحاليل مرضى السكر خلال مارس الماضى، ومن المقرر أن يتم تخفيض مجموعة من التحاليل فى الأشهر المقبلة.

ولفتت “منال” إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية لأطباء كل تخصص لتعريفهم بالتحاليل الجديدة، ومدى دقتها، وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى توضيح أهمية التحليل الجديد للأطباء فى ورقة النتائج التى يستلمها المريض.

وأشارت إلى أنهم عقدوا شراكة مع شركات روش وسيمنس وسيمكس لتوريد أجهزة فحص مميكنة وعالية الدقة بالفروع الرئيسة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدة أن الأجهزة الجديدة هى الأولى من نوعها فى مصر، وتشمل وحدة فحص البيولوجيا الجزيئية ووحدات فحص درجة استجابة المريض للعلاج، مؤكدة أن تلك الأجهزة حاصلة على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وستساعد المرضى المصريين فى الكشف الدقيق عن الأمراض.

وأكدت أن عدد التحاليل اليومية التى تقوم بها تلك الأجهزة يصل لـ20 ألف تحليل يوميًّا، منها جهاز لشركة سيمنس يجرى 240 تحليلا بالساعة، مؤكدة أن الشركة تخطط أيضًا لتوريد تلك الأجهزة بباقى الفروع بالمحافظات البعيدة لتوفير الأموال والتكاليف التى يتكبدونها من السفر لإجراء التحاليل الصعبة بالقاهرة.

وكشفت “منال” أن الحملة ستعلن عن تعاون جديد مع عدد من الجمعيات الخيرية للمساعدة فى إجراء تحاليل مرضى فيروس سى تطبيقا لمبادرة الرئيس السيسى.

وأسست الدكتورة مؤمنة كامل سلسلة معامل المختبر عام 1979 من خلال فرع واحد، وتوسعت لتصبح أكبر سلسلة معامل بالشرق الأوسط ليصل عدد الفروع الى 170 فرعًا منهم 8 بالسودان، ولديها 1500 موظف من بينهم 200 دكتور وأستاذ جامعة فى مجال التحاليل الطبية.

يذكر أن معامل المختبر أكبر شركة اختبارات معملية طبية خاصة فى الشرق الأوسط تضم المختبرات التشخيصية والاختبارات الباثولوجية والإكلينيكية للمجتمعات الطبية فى مصر، إذ تقوم بإجراء 1700 نوع من التحاليل المختلفة فى مجالات علوم المناعة، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، والطفيليات، والأحياء المجهرية، والأمراض المعدية، والسموم، والخلايا والأمراض الجراحية، والتدفق الخلوى، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة الخلوية.