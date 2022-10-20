«المختبر»: تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التدريب «IDHAKTASHEF»



احتفلت معامل «المختبر» إحدى شركات مجموعة التشخيص المتكاملة القابضة “IDH” بمقر الشركة، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامجها “IDHAKTASHEF”للتدريب المهني، والذي تتعاون فيه مع عدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والجامعة الكندية في القاهرة.



شارك في الاحتفاليه أساتذه علوم الإدارة و التكنولوجيا بالأكاديمية البحرية و عدد من مديرين القطاعات و مجلس الإدارة بشركة “IDH” و عدد من الإعلاميين.



وتقدم إدارة الموارد البشرية بشركة “IDH ” البرامج التفاعلية التي تمكن الطلاب من تحديد هويتهم المهنية بناءً على تجربة حياتية ترتكز على التعامل المباشر والمشاركة الفعلية في روتين العمل اليومي في الأقسام المختلفة، ومن ثم يساهم البرنامج في إعداد المتدربين على تحديد المسار المهني الخاص بهم بعد إشراكهم في جميع مراحل العمل داخل المؤسسة ليكتسبوا العديد من الخبرات.

«المختبر»: برنامج التدريب يصقل خبرات المتدربين مهنيا وماديا



وأوضحت الدكتورة مؤمنة كامل رئيس مجلس إدارة معامل المختبر أن برنامج التدريب يصقل خبرات المتدربين بشكل كبير على الجانبين المهني والمادي، لافتة إلى أن البرنامج بصدد التوسع في إشراك المزيد من الجامعات المصرية لزيادة عدد المتدربين.

وأشارت إلى أنه تم تدريب 60 طالبًا حتى الآن تحت إشراف قسم الموارد البشرية في معامل المختبر وأن البرنامج يتم وفق طريقة علمية تمكن الشباب من الانخراط في الحياة المهنية من خلال تدريبهم على العمل في كل المجالات ومن ثم التخصص في دراسة القسم الذي يريده المتدرب على أيدي الخبراء العاملين في معامل”المختبر”.

وأكدت كامل أن برنامج التدريب يعزز إستراتيجية معامل”المختبر”التي تؤمن بتأهيل المواهب الشابة لقيادة المستقبل بشكل احترافي وعلمي، لافتة إلى أنه يساعد على تقليل الفجوة ما بين التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال مثل هذه البرامج، معلنة أنه تم تعيين عدد من المتفوقين في أقسام التسويق و”IT” ومنح شهادات خبرة تفيد اجتياز المتدربين للدورة بنجاح.