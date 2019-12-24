المخاوف من «انفلونزا الخنازير» تصل إلى البرلمان

قالت النائبة مايسة عطوة إن مصل انفلونزا الخنازير يصل إلى 300 جنيه من بعض الشركات مع أن ثمنه 65 جنيها.

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن ما يتردد عن انفلونزا الخنازير، مطالبة بمواجهة تلاعب بعض الشركات بثمنه.

وأوضحت عطوة في تصريحات لها أن مصر قطعت خطوات كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاصرة “انفلونزا الخنازير”.

وقالت إن مصر استطاعت توفير الامصال الخاصة بهذا المرض بسعر زهيد للغاية، بل ومجانى فى بعض الأحوال.

وأوضحت أنه تم شحن كميات المصل المضاد لهذا المرض “retail” إلى جهة واحدة وهي وزارة الصحة ممثلة فى المصل و اللقاح لتبقي تحت سمع وبصر الوزارة.

وقالت إن “هذا تصرف محمود للوزارة، لكن حينما لا يتحقق هذا الهدف ، فهنا يكون إخفاق للوزارة”.

طلب إحاطة لبيع مصل انفلونزا الخنازير من جهات غير وزارة الصحة

وأشارت إلى أن هناك شركات تقوم ببيع أمصال انفلونزا الخنازير بعيد عن وزارة الصحة، وبأسعار باهظة الثمن.

وقالت إنها تصل إلى 300 جنيه.

وأكدت أن السعر الطبيعي لا يجاوز 65 جنيه فقط.

وأشارت إلى حدوث ذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.

ولفتت إلي عدم تصدى وزارة الصحة لذلك يؤدى إلى إهدار جهود الدولة والقيادة السياسية بشأن مكافحة هذا الوباء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الصحة بشأن ما ذكرته النائبة.