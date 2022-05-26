المخابز في بوركينا فاسو تهدد بالإضراب بعد رفع أسعار القمح

قررت المخابر في بوركينا فاسو الاحتجاج اليوم الخميس بعد أن قالت الحكومة إنها لن تسمح لهم بزيادة أسعار خبز الباجيت شائع الاستخدام هناك ردا على ارتفاع أسعار القمح.

ودعت نقابة المخابز في بوركينا فاسو إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى ما أسمته ” إنقاذ مخابزنا” بعد أن أمرت السلطات بإغلاق المخابز التي رفعت الأسعار، ودعت النقابة إلى إغلاق جميع المخابز.

وارتفعت أسعار القمح في البلد الحبيسة (لا تحدها بحار) الواقعة غرب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى 525,000 فرانك سي.اف.أ (858 دولار) لكل طن، صعودا من 350,000 فرانك سي.اف.أ.

وذلك بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية صاحبة القدرات التصديرية الكبيرة في عرقلة وصول إمدادات القمح.

وفي أبريل الماضي، حذرت النقابة العمالية من أنها مضطرة لرفع أسعار خبز الباجيت المصنوع وفقا للطريقة الفرنسية الذي يعد وجبة أساسية في الدولة الفرانكفونية إلى 200 فرانك، صعودا من 150 فرانك.

وفي 23 مايو الجاري، قالت النقابة إن السعر الجديد سيصبح ساريا بحلول يوم 24 مايو، مما دفع وزارة التنمية الصناعية في البلاد إلى اعتبار أن الزيادة غير قانونية. وردا على هذا دعت النقابة إلى المشاركة في الإضراب.

ونفذ سريعا الخبز الذي طرحته المخابز التي ليست عضوة في النقابة اليوم الخميس، بحسب إذاعة أوميجا المحلية.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس أنها ستجري محادثات مع ملاك المخابر وشركات النقل ومسئولي الجمارك لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.