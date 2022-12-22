المخابز: طن الدقيق الفاخر يقفز 9 آلاف جنيه و«العادى» 3500

رفعت مطاحن القطاع الخاص مطلع الأسبوع الجارى أسعار تسليم الدقيق الفاخر للمرة الثالثة خلال شهر ديسمبر الجارى، والتى بلغت جُملة الارتفاعات نحو 9 آلاف جنيه، ليصل إلى 25 ألف جنيه للطن، إضافة إلى أن طن الدقيق العادى شهد زيادات بلغت 3500 جنيه بواقع 4 مرات متتالية، وذلك من 1 إلى 18 ديسمبر الجارى، وفقًا لما أكده المهندس أيمن حمدى عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، فى تصريحات خاصة لجريدة «المال».

وقال «حمدى» إن طن الدقيق الفاخر الذى يستخدم فى إنتاج الخبز الفينو والبلدى السياحى والفطائر، شهد إرتفاعا بنحو 9 آلاف جنيه منذ 1 – 18 ديسمبر الحالى، حيث كان يبلغ نحو 16 ألف جنيه، وبنهاية الأسبوع الأول ارتفع بنحو ألفى جنيه، ليصل إلى 18 ألفًا.

وأضاف أن القفزة الثانية كانت فى الأسبوع الثانى من الشهر الجارى بنحو 4 آلاف جنيه ليصل سعر طن الدقيق الفاخر إلى 22 ألفًا بدلا من 18 ألفًا، وصولًا إلى السعر الحالى فى الأسبوع الثالث من ديسمبر ليبلغ 25 ألف جنيه.

وتابع إن سعر طن الدقيق العادى المستخدم فى إنتاج باقى المخبوزات من نواشف ومعجنات قفز بنحو 3500 جنيه فى نفس الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، بعدد 4 مرات متتالية، حيث كان يبلغ 14 ألفًا ثم 16 ألفًا ثم 17 ألفًا، ليصل إلى 17 ألفا و500 جنيه.

وأشار «حمدى» إلى أن ارتفاع أسعار طن الدقيق والذى يعد أهم سلعة فى إنتاج المخبوزات والخبز السياحى والفينو، ستؤدى إلى قيام أصحاب المخابز بتطبيق زيادة على سعر بيع المنتجات على المستهلكين، مؤكدًا أنها إجبارية وليست اختيارية أو مغالاة من جانب المخابز.

وعن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الإعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية فى مكان ظاهر للمستهلكين، قال عضو شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع المخابز السياحية والأفرنجية تقوم بوضع سعر البيع على كل منتج أو وضع قائمة أسعار فى مكان ظاهر للمستهلكين.

وأوضح أيمن حمدى عضو شعبة المخابز، أن هذا الإجراء لعدم وجود مشاحنات بين المستهلكين والعاملين فى المخابز نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار بيع المخبوزات والفينو والعيش السياحى.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعطى مهلة أسبوعين تبدأ من يوم 18 ديسمبر الجارى، لكافة المحال التجارية بوضع سعر البيع على السلع بمكان وخط واضح للجمهور فى المحال خاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب مديريات التموين والتجارة الداخلية فى المحافظات بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع.