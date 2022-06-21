المخابز: تعديل نسبة استخراج الدقيق لن يؤثر على حصة المواطن من الرغيف المدعم

تستعد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى مع رؤساء الشعب بالغرف التجارية فى محافظات الجمهورية، بهدف طمأنة وتوعية العاملين بقطاع المخابز البلدية المدعمة بمحتوى ومستهدفات المذكرة التى تم إرسالها من وزارة التموين إلى المطاحن التموينية بشأن تعديل نسبة استخراج الدقيق المدعم من %82 إلى %87.5.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرسلت مذكرة الأسبوع الماضى إلى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بشأن تعديل نسبة استخراج الدقيق من القمح المخصص لمنظومة الخبز المدعم، والذى يتم إنتاجه بنسبة استخراج %82 على أن تصبح %87.5.

وقال محمد عبدالجواد، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن هناك حالة من اللغط جاءت نتيجة ما تم تداوله، بأن الحكومة ستقوم بتعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم.

وأكد أن تعديل نسبة استخراج الدقيق إلى %87.5 بدلا من %82 مجرد عملية تحويل وتنظيم وترشيد للدعم الحكومى الموجه لمنظومة الخبز المدعم والذى تصل تكلفته إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة العامة القادمة 2023/2022.

يذكر أن الحكومة تدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم بقيمة 87.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2022/2021، وتمت زيادتها إلى 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة فى 2023/2022 .

وأوضح “عبدالجواد” أنه عند تطبيق نسبة الاستخراج الجديدة فى القمح المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، لن يتم المساس بالأوزان أو بعدد الأرغفة المنصرفة للمواطن، مشيرًا إلى أن جوال الدقيق ينتج منه 1450 رغيفا، كما أن سعر الرغيف ثابت عند 5 قروش على البطاقة التموينية، فى حين أن الدولة تتحمل 70 قرشَا .

يشار إلى أن المواطن المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيفا شهريًا، بواقع 5 أرغفة فى اليوم، وذلك من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية، حيث يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا لصالح منظومة الخبز المدعم.

وشدد «عبدالجواد» على أن الدولة تمر بظروف يجب على الجميع مراعاتها، قائلاً: “تلك ليست المرة الأولى التى يتم فيها تعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، حيث حدثت أوقات الأزمات والحروب مثل حرب 67، و73، والتى كانت نسبة استخراج الدقيق فيها %93.5.

وقال أحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى المذكرة، إنه يجرى حاليًا رفع نسبة استخراج الدقيق من القمح لصناعة الخبز المدعم من %82 إلى %87.5 وذلك بجميع المطاحن التموينية، والتى من المقرر أن تكون جاهزة فى حالة اتخاذ قرار تعديل نسبة استخراج الدقيق التموينى اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وكان طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أوضح أن عملية تعديل نسبة استخراج الدقيق إلى %87.5 سيكون له تأثير ومردود جيد على تخفيض حجم استيراد القمح بنحو نصف مليون طن سنويًا، إضافة إلى تراجع فى أسعار الأعلاف التى تشهد ارتفاعات خلال الفترة الحالية.

وأصدرت وزارة التموين مؤخرا قرارا يقضى ببيع الردة «النخالة» إلى أصحاب مصانع الأعلاف بسعر 5 آلاف جنيه للطن، فى محاولة للسيطرة على الارتفاع المتوقع فى أسعار الأعلاف بعد قرار رفع نسبة الاستخراج إلى %87.5 بدلا من المعمول به حاليًا %82 .