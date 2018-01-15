المخابز تطلب رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم

❏ «الشعبة»: نستهدف 240 جنيهًا بعد آخر موجة الصعود الأخيرة فى مستلزمات الإنتاجمحمد مجدىجددت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلبها لوزارة التموين، للمرة الثانية، بتعديل تكلفة إنتاج جوال الدقيق وزيادتها إلى 240 جنيها بدلا من 180 جنيها حاليا.يذكر أن الشعبة

❏ «الشعبة»: نستهدف 240 جنيهًا بعد آخر موجة الصعود الأخيرة فى مستلزمات الإنتاج

محمد مجدى

جددت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلبها لوزارة التموين، للمرة الثانية، بتعديل تكلفة إنتاج جوال الدقيق وزيادتها إلى 240 جنيها بدلا من 180 جنيها حاليا.

يذكر أن الشعبة العامة قد طالبت مطلع 2017 بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، التى تتحملها وزارة التموين من 124 جنيها إلى 240 جنيها، ولكن الوزارة اكتفت حينها برفع التكلفة إلى 180 جنيها فقط خلال شهر يوليو من العام الماضى، مع وعود بإعادة النظر فيها مجددا.

قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا لـ”المال”: يجب تعديل منظومة الخبز التى يتم العمل بها حاليًّا، ورفع تكلفة إنتاج الجوال التى تتحملها الحكومة، لتصبح 240 جنيهًا، بسبب الارتفاعات الجديدة فى تكلفة توفير مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة.

وأضاف “عمر”، وفقا لمنظومة الخبز التى تم تطبيقها خلال 2014، يتم كل 3 أشهر مناقشة ومراجعة تكلفة إنتاج الجوال، ورغم ذلك لم يتم زيادتها فعليًّا إلا مرة واحدة فى يوليو الماضى.

وأوضح أن الشعبة العامة للمخابز وافقت خلال يوليو الماضى على 180 جنيها كتكلفة مقابل إنتاج الجوال الواحد من الدقيق، رغم أنه تمت المطالبة حينها بزيادتها إلى 240 جنيهًا، ووعدت اللجنة المشتركة بين التموين والمخابز وقتها بالنظر فى التكلفة بعد ذلك.

يشار إلى أن وزير التموين، قد قال فى مؤتمر صحفى نهاية يوليو الماضى، إن تكلفة الرغيف الواحد على الحكومة تبلغ 60 قرشًا، والمخبز يقوم بإنتاج 1250 رغيفًا من كل جوال دقيق يحصل عليه، ويقوم المواطن المقيد على البطاقة التموينية بشراء الرغيف بسعر 5 قروش.

وأكد سكرتير الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال لهم إنه سيتم عقد اجتماع معهم منتصف العام الحالى، الأمر الذى قوبل باستهجان كبير من قبل أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية.

يذكر أن هناك ما يقرب من 28 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن الحديث عن تعديل تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم غير وارد لدى الوزارة حاليا، قائلاً: “تم تعديل التكلفة فى يوليو الماضى، ولن يتم تعديلها مرة أخرى على المدى القريب.