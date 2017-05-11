المخابز تطالب وزير التموين بسرعة تحديد تكلفة الإنتاج

حماد: لا نعلم سبب تأخرهامحمد مجدىطالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، بسرعة الانتهاء من تحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم، التى كان من المقرر الإعلان عنها شهر أبريل الماضى.وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«

حماد: لا نعلم سبب تأخرها

محمد مجدى

طالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، بسرعة الانتهاء من تحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم، التى كان من المقرر الإعلان عنها شهر أبريل الماضى.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال»، إن مذكرة قدمت لوزير التموين، بشأن زيادة القيمة المحددة لتكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كلجم، استخراج %82، لتصبح 180 جنيهًا، بدلاً من التكلفة الحالية بـ122.5 جنيه.

يشار إلى أن وزير التموين السابق، قرر تعديل تكلفة الإنتاج لتصبح 170 جنيهًا للجوال الواحد، ولم تقدم إلى مجلس الوزراء، نظرًا للتعديل الوزارى، وجاء الوزير الحالى، ليعلن عن إعادة النظر مرة أخرى فى التكلفة.

وأضاف حماد، أن تلك المذكرة قدمت منتصف الشهر الماضى، ولم يرد عليها حتى الآن، موضحاً أنه كان من المفترض عقد اجتماع نهاية شهر أبريل الماضى، وتأجل دون معرفة الأسباب.

وأكد أن المخابز تعمل بتكلفة 122.5 جنيه، للجوال الواحد منذ تطبيق المنظومة فى 2014، رغم ارتفاع مستلزمات إنتاج الخبز، بما يؤدى إلى وقوع خسائر كبيرة على المخابز.

من جهته، أوضح ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الإعلان عن التكلفة الجديدة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لضمها إلى الموازنة الجديدة للوزارة فى العام المالى المقبل 2018-2017.

يشار إلى أن عدد المخابز البلدى المدعمة تصل إلى 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، يصرفون 360 مليون رغيف يوميًا لـ71 مليون مواطن، من خلال 19 مليون بطاقة تموينية ذكية.