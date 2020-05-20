المخابز المدعمة تجدد مطالبها بسرعة إصدار تكلفة إنتاج جوال الدقيق

جددت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية مطالبها بشأن سرعة إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، الذى كان من المقرر الإعلان عنه فى يناير الماضى .

أكد عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة لـ»المال» أنه يجب على وزارة التموين الإعلان عن تكلفة إنتاج جوال الدقيق بعد عيد الفطر أو قبل نهاية الشهر الجاري.

قال عمر إن المخابز البلدى المدعمة تتعرض لخسائر يومية كبيرة جراء نقص العمالة والمحاضر التى يتم توقيعها.

يشار إلى أن عدد المخابز البلدى المدعمة تصل إلى 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أرسل نهاية العام الماضى مذكرة إلى مجلس الوزراء، بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، التى تسعى شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية أن تصبح 278.5 جنيه.

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين لـ»المال» إن تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم سيتم الإعلان عنها بحلول يوليو المقبل.

أضاف أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق، لن تزيد عن 260 جنيها، موضحا أنها محددة بميزانية الدعم الحكومى لوزارة التموين، كما أن التكلفة التى يتم العمل بها حاليا تبلغ 220 جنيهًا.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه للسلع التموينية، 38 مليارًا للتموين، و51 مليارا للخبز، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

كانت «المال» انفردت بتصور الشعبة العامة لتكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، لتصبح 278.5 جنيه وتتوزع تفاصيل تلك التكلفة على عدد من مدخلات ومستلزمات الإنتاج، ومنها النخالة، والخميرة، والملح، ونقل الدقيق، ولتر السولار، وأجرة عمالة، وكهرباء، ومياه صرف.

قال عمر إن الشعبة العامة للمخابز، اتفقت على احتساب هامش الربح، عن كل إنتاج جوال دقيق مدعم بقيمة 9 جنيهات فقط، وأن جوال الدقيق يحتوى على 100 كيلو جرام.

يشار إلى أن المخبز يحتاج يوميًا بين 10 و15 جوال دقيق مدعم، لإنتاج الخبز.

فند عمر قيمة تكاليف الإنتاج لكل جوال دقيق مدعم بـ278.5 جنيه، وفقًا لتصور العامة للمخابز، وأن مستلزمات الإنتاج اليومية تتمثل فى التالى: «نخالة ـ ردة ناعمة» “3.5 كيلو” بسعر 6 جنيهات، دمغة وفوارغ رده بسعر 2.5 جنيه، و2 باكو خميرة بسعر 17 جنيها».

أضاف أن الملح بسعر 2 جنيه، ونقل الدقيق من المطحن إلى المخبز بسعر 8 جنيهات، و11 لتر سولار بسعر 77 جنيها، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه، و25 قرشًا مشال، ليصبح إجمالى مستلزمات الإنتاج اليومية 112.5.

تابع أن التكاليف الشهرية، تنقسم كالتالى: «الإيجار 15 جنيها، ومياه الصرف الصحى 2 جنيه، والكهرباء 4 جنيهات، وأقفاص 2 جنيه، وتليفون واتصالات وانتقالات جنيه، بإجمالى 24 جنيها».

أوضح أن التكاليف السنوية والممثلة فى دمغات وسجلات، ودمغة موازين ومناخل، الضرائب العقارية والرسوم السلعية، وصيانة وإصلاح وقطع غيار وصيانة المخبز “دهانات ـ سباكة ـ اعمال كهرباء” معدات وأدوات نظافة” تم احتسابها 5 جنيهات.

أشار إلى أنه تم احتساب الإهلاك فى كل جوال دقيق مدعم يزن 100 كجم، 7 جنيهات إهلاك فيما يتم إنتاجه.

قال إن الشعبة العامة للمخابز، اتفقت أن الأجور اليومية تم تحديدها عند 121 جنيهًا، وهى للعاملين فى المخبز ما بين الفران، والخراط، والعجان، والطولجى، وعامل الماكينة، والمدير المسئول.

يذكر أن المخابز المدعمة تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، لـ 70 مليون مواطن مقيد على بطاقات الخبز المدعم.

تحصل المخابز على طن دقيق %82 بالسعر الحر من المطاحن المحلية بسعر يصل حالياً إلى 4700 جنيه، لإنتاج خبز بلدى مدعم بتكلفة بين 60 و62 قرشاً للرغيف.

كما أن جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام ينتج 1250 رغيفا، وفقا للشعبة العامة للمخابز، فى حين يحصل المواطن على الرغيف بسعر 5 قروش من خلال البطاقة التموينية، ويحصل المخبز على هامش ربح من الوزارة أول كل شهر جديد.

كما يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها، ويحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.