«المخابز السياحية» تطالب الحكومة بضبط منظومة تداول الدقيق الحر

طالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية الحكومة بضبط منظومة تداول الدقيق الحر، الذى يعد أبرز مدخلات إنتاج المخبوزات، تفاديًا لعدم حدوث ارتفاعات جديدة مرتقب بأسعار المخبوزات، وفقًا لتصريحات المهندس أيمن حمدى عضو الشعبة لـ«المال».

وأوضح «حمدي» أنه من المتوقع حدوث زيادات طفيفة فى أسعار بيع المخبوزات والخبز الفينو، فى حالة عدم ضبط منظومة تداول الدقيق الحر، فى ظل القفزات الكبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج التى تشهدها السوق المحلية حاليًا.

ارتفاعات أثمان 5 مدخلات إنتاج خلال سبتمبر الجارى

وشهدت أسعار مدخلات إنتاج المخبوزات ارتفاعات ملحوظة فى تسليمات شهر سبتمبر الحالى، مقارنة بشهر أغسطس الماضى، فى منتجات السمسم، والخميرة الفورية «صينى وتركي»، والمسلى الصناعى، والدقيق العادى والفاخر.

وقال «حمدى» إن أسعار مدخلات الإنتاج كانت مستقرة خلال شهر أغسطس الماضى، وعاودت الارتفاع مرة أخرى، خاصة الدقيق، رغم تراجعه عالميًا بنحو 1000 جنيه فى الطن.

يذكر أن سعر طن الدقيق شهد زيادات كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، بعد أن سجل 7 آلاف جنيه فى شهر فبراير الماضى، ليقفز إلى 8 آلاف فى مارس، ثم إلى 9 آلاف فى إبريل.

وطالب عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، الحكومة بضبط عملية منظومة تداول الدقيق، كما كان معمولًا به فى النصف الأول من العام الجارى، نتيجة ارتفاع أسعار تسليم الدقيق من المطاحن للمخابز السياحية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى شهر مارس الماضى، إن الوزارة ستقوم بعرض الدقيق على مطاحن القطاع الخاص بسعر 8600 جنيه للطن الواحد، لمدة 3 أشهر، لضبط عملية تداول الدقيق الحر، وعدم رفع أسعار الخبز غير المدعم، سواء الفينو أو السياحى.

وقال «حمدي» إن سعر طن الدقيق العادى ارتفع بنحو 2500 جنيه، ليصل إلى 10 آلاف و500 جنيه، بدلًا من 8 آلاف، والدقيق الفاخر أيضًا شهد زيادة بنحو 3 آلاف جنيه ليصبح 13 ألفًا بدلا من 10 آلاف سعر تسليم شهر أغسطس الماضى.

وأضاف أن سعر شيكارة السمسم 25 كيلو ارتفعت بنحو 60 جنيهًا، لتصبح 1060 جنيهًا، بدلًا من 1000، وكرتونة الخميرة 20 باكو الصينى أو التركى ارتفعت 45 جنيهًا لتصبح 685 بدلًا من 640 جنيهًا.

وتابع عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن صفيحة المسلى الصناعى شهدت زيادة بنحو 25 جنيهًا، لتصبح 435 بدلا من 410 جنيهات، مشيرًا إلى أن المخابز السياحية ما زالت تبيع المخبوزات بنفس أسعار شهر اغسطس الماضى، دون أى زيادات حتى الآن.