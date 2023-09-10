المحيسن وأسامة الشيخ يدشنان أكاديمية سينيميديا في مصر والسعودية(صور)

أعلنت الشركة العربية لفنون السينما والتلفزيون عن افتتاح أكاديمية “سينيميديا” للفنون الإبداعية في مصر والسعودية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الأكاديمية في أحد فنادق القاهرة، بحضور الشريكين: المخرج والفنان السعودي عبد الله المحيسن والمهندس أسامة الشيخ، المدير العام لـ “سينيميديا”.

شهد الحفل حضور عدد كبير من الأساتذة وعمداء كليات الإعلام، ولفيف من الإعلاميين والمفكرين والفنانين والمثقفين.

وفي كلمته، أكد المهندس أسامة الشيخ أن حلم “سينيميديا” لم يكن سهلاً، ولكنه اليوم أصبح واقعًا. وأشار إلى أن “سينيميديا” تقدم تدريبًا راقيًا ومتميزًا بأيدي أفضل الخبراء في مجالات السينما والمسرح والراديو والتلفزيون.

وقد ألقى عدد من الضيوف كلمات، حيث قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن الساحة في حاجة إلى مثل تلك المراكز التي تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون. وقال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن هذا المركز رمز للتعاون المصري السعودي والذي يمتد بجذوره إلى سنوات عديدة، مشيداً بتلك الخطوة ومتمنياً لها النجاح والتوفيق.

وقال اللواء أحمد عبد الرحيم، رئيس أكاديمية الشروق، إن التعاون مع “سينيميديا” انعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

شهد الحفل تكريم عدد من شركاء النجاح مع “سينيميديا”،، وهم الدكتور فرج الكامل عميد كلية الإعلام جامعة أسلسكا، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية، والدكتورة هبة السمرى عميدة كلية الإعلام جامعة النهضة، والدكتورة سهير صالح عميدة المعهد الدولي للإعلام بالشروق، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بجامعة الحديثة.

وقالت الناقدة فايزة هنداوي، مدير قطاع التدريب السينمائي، إنها سعيدة بالعمل مع قامتين كبار في مجال السينما والإعلام وهما المخرج الكبير عبد الله المحيسن، والمهندس أسامة الشيخ لأنهما أصحاب رسالة، حيث لمست الحلم وهو يتحقق علي أرض الواقع في ‘ سينيميديا” التي تعني بتعليم السينما الحقيقية وقيم الإعلام بعيدا عن القيم السائدة

بعد ذلك تم تكريم عدد من خبراء ومدربي “سينيميديا” ،، ومنهم المخرج يسري نصر الله،، والمنتج محمد حفظي، والدكتور مصطفي عبد الوهاب والإعلامية الكبيرة سناء منصور ، التي قالت إن المحيسن كان أول راع للقناة الفضائية المصرية .

وعقب التكريم، أعرب الأستاذ عبد الله المحيسن عن سعادته بما رأى من نجاح، مشيرا إلي أن حلم ” سينيميديا” بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأعلن التدشين الرسمي وقال: “بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن تدشين ‘سينيميديا’ في مصر والسعودية لتكون منارة للإبداع في الوطن العربي.