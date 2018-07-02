«المحمول» تتوقع خسارة ملياري جنيه من مبيعات الخطوط بسبب «رسم التنمية»

ياسمين فواز ومحمود جمال:توقعت مصادر مسئولة بشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية، تحقيقها خسائر بنحو مليارى جنيه بعد فرض الحكومة الجمعة الماضى، رسوم تنمية على شراء شرائح الخطوط الجديدة «SIM».وقالت إن القرار هوالأول من نوعه فى قطاع الاتصالات، وسيترتب عليه موجة ركود حادة فى مبي

ياسمين فواز ومحمود جمال:

توقعت مصادر مسئولة بشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية، تحقيقها خسائر بنحو مليارى جنيه بعد فرض الحكومة الجمعة الماضى، رسوم تنمية على شراء شرائح الخطوط الجديدة «SIM».

وقالت إن القرار هوالأول من نوعه فى قطاع الاتصالات، وسيترتب عليه موجة ركود حادة فى مبيعات شرايح «SIM»، مشيرين إلى أنها تبلغ نحو 50 ألف يومياً على مستوى «فودافون، وأورنج، واتصالات، وwe».

وأكدت المصادر لـ «المال» أن زيادة تكلفة شراء الخط إلى 50 جنيهاً أمر غير مبرر، ويعنى تحمل العميل 3 أضعاف سعره بخلاف الضرائب الدورية، متسائلين عن السبب وراء فرض 10 جنيهات رسم تنمية على عملاء الفاتورة الشهرية، بعكس أصحاب الكروت.

ويرتفع بعد تطبيق الرسوم الجديدة سعر خط WE من 15 إلى 65 جنيهاً، و78 جنيهاً لأورنج بدلاً من 28 جنيهاً، و79 جنيهاً لفودافون، مقارنة مع 29 جنيهاً، و68 جنيهاً لاتصالات، بدلاً من 18 جنيها.

وانتقد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، اعتراضات المشغلين، قائلاً: قلق الشركات رغم مرور أكثر من 25 عاما على قانون رسوم التنمية دون تغيير أمر يثير العجب، متابعا: القانون صادر منذ عام 1989 ولم يتم تغييره منذ ذلك التاريخ.

وطبقا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات، يصل عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال مارس الماضى 99.1 مليون مشترك، منهم 43.2 مليون عميل نشط لفودافون، و32.7 مليون لأورنج، و20.7 مليون لاتصالات، و3 ملايين عميل للشبكة الرابعة we .

وقال عيسى لـ «المال»، إن كل مواطن يمتلك أكثر من خط، ما يعنى وجود 90 مليون خط نشط مرشحة للزيادة، مضيفا أن نسبة بيع الخطوط الجديدة محدودة للغاية.

وتساءل: هل سيعوق مبلغ 50 جنيهاً المواطن عن شراء خط محمول؟ واعتبر أن أصحاب الفواتير يدفعون متوسط استهلاك شهرى لا يقل عن 200-300 جنيه، وبالتالى فإن 10 جنيهات رسوماً شهرية على كل فاتورة ليس مبلغاً ضخم كما تروج الشركات.

وأشار إلى أن الرسوم سيدفعها المواطن، وستقوم الشركات بتوريدها إلى حزانة الدولة، وسيتم تخصيص %5 منها قابلة للزيادة لدعم صندوق شهداء مصر، لافتا إلى أنه تم تخفيض وإلغاء رسوم أخرى مراعاة لمحدودى الدخل، وهوما رصده تقرير اللجنة من خلال إعداد مقارنة بين الرسوم القديمة، وتعديلات الحكومة، وما وافقت عليه اللجنة.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق الشهر الماضى على تعديل مشروع قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات، مع إضافة بند جديد خاص بخدمات المحمول عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة الخط.

وتلتزم الجهات التى تقدم تلك الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية بداية من العام المالى الجديد 2018/2019.