المحمودي رئيسًا لمجلس إدارة المهندس للتأمين بديلًا لحجازي

اعتمدت شركة المهندس للتأمين تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة عاطف المحمودى المرشح من قبل شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى “تكنوليس” ، بديلًا لمحمود مجدي محمد فتحي حجازي.

من هو عاطف المحمودي؟

وعاطف المحمودي، هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر لإدارة الاستثمارات المالية” ، وشغل منصب عضو مجلس إدارة المهندس للتأمين ، ممثلًا عن شركة “التجاري الدولي للاستثمار” في الفترة من 28 يونيو 2020 حتي منتصف الشهر الجاري، قبل تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة.

وشغل المحمودي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيجبت تراست لسمسرة الأوراق المالية” ، والعضو المنتدب لشركة “أوبليسك لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار” في الفترة ما بين 2010 و 2011 ، بالإضافة الي شغله منصب العضو المنتدب لشركة “الرشاد لسمسرة الأوراق المالية” ، في الفترة من 2008 حتي 2010 ، وهو حاصل علي ماجستير في الاستثمار من “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”.

ووافق مجلس المهندس للتأمين على تعيين رضا فتحى أحمد بمنصب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ممثلا عن شركة القابضة المصرية الكويتية.

كما وافقت الشركة على تعيين عشرة أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن الشركات والهيئات المساهمة، منهم اثنين ممثلين للقابضة المصرية الكويتية (هانى عزام-أحمد بغدادى).

وتشمل التعيينات، (عبد الله خالد عبد الله-محمد خالد عبد الله) ممثلين لشركة تكنوليس، كما تشمل أربعة ممثلين لصندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين (طارق سلامة- عاطف حلمى-مؤمن شفيق- أحمد حشيش)، إضافة إلى ممثل واحد لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس (أشرف أحمد).

هيكل ملكية المهندس للتأمين

ويتوزع هيكل ملكية المهندس للتأمين الحالى ، بين صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين ،المساهم الأكبر بنسبة 33.2%، القابضة المصرية الكويتية ثانى أكبر مساهم بنسبة 24.99%.

كما تستحوذ شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس ثالث أكبر مساهم على نسبة 20.63% من إجمالى الأسهم ،كذلك يستحوذ صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس على نسبة 6.94% وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل عن هيكل الملكية بتارخ 11 أبريل الجارى.

وباع بنك قناة السويس آخر ما تبقى من حصته فى (8 أبريل الجارى) إلى صندوق التأمين الخاصة بالعاملين فى بهيئة قناة السويس بقيمة إجمالية قدرها 33.3 مليون جنيه تقريبا.

كما باع البنك الأهلى المصري حصته البالغة 9.94% فى 12 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 105 ملايين جنيه تقريبا.

فى المقابل ، رفعت شركة القابضة المصرية الكويتية حصتها فى ديسمبر الماضى إلى 24.99% بعد عملية شراء 954.5 ألف سهم بقيمة اجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبا.

كما رفعت بيت الخبرة للتأجير التمويلى“تكنوليس” حصتها إلى 20.34% فى 12 نوفمبر الماضى ، بعد عملية شراء 2.88 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

تراجع صافي أرباح المهندس للتأمين

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 69.4 مليون جنيه النصف الأول الممتد من يوليو حتى ديسمبر، مقابل صافى أرباح بلغت 72.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض إيراداتها إلى 79.8 مليون جنيه خلال النصف المذكور مقابل إيرادات بلغت 94.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

بينما كشفت القوائم المستقلة ارتفاع صافي الربح إلى 49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 72 مليون جنيه خلال الفترة من العام المالي الماضي.

ويبلغ رأسمال المهندس للتأمين الحالى 187.5 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم .

ووافقت الجمعية العامة للشركة فى 15 أبريل الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 187.5 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وتبلغ قيمة الزيادة 47.5 مليون جنيه موزعة على 19 مليون سهم،يجرى توزيعها بصورة مجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي. وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة طبقا للمركز المالي للشركة في 2020.