المحليين يعقد موقفه فى التأهل للكان بتعادل مخيب مع المغرب

على المصرى عاد منتخب المغرب للمحليين، بنتيجة إيجابية من مواجهته أمام نظيره المصرى، بعدما خطف تعادلا مستحقا بهدف لكل فريق، في المباراة التى احتضنها استاد الإسكندرية، في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الخامسة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، التي تستضيفها كينيا العام المقبل. تقدم أحمد الشيخ لمنتخب

على المصرى

عاد منتخب المغرب للمحليين، بنتيجة إيجابية من مواجهته أمام نظيره المصرى، بعدما خطف تعادلا مستحقا بهدف لكل فريق، في المباراة التى احتضنها استاد الإسكندرية، في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الخامسة لكأس أمم أفريقيا للمحليين، التي تستضيفها كينيا العام المقبل.

تقدم أحمد الشيخ لمنتخب مصر، من ركلة جزاء، فى الدقيقة الرابعة من انطلاقة اللقاء، بعدما ارتكب عبدالعلى المحمدى حارس المغرب، خطأ ساذجا ضد الشيخ، لم يتردد حكم اللقاء الليبي محمد رجب عمارة، فى احتسابها، ترجمها الشيخ لهدف التقدم.

وتعادل بدر بانون قائد المنتخب المغربى، لأسود الأطلسى، بعدما وجد نفسه وحيدا فى منطقة الجزاء، بدون رقابة دفاعية، ليضع الكرة بضربة رأسية، فى الدقيقة 52، لم يستطع محمد عواد حارس الفراعنة، التعامل معها.

وعاد الحكم الليبى محمد رجب عمارة، ليحتسب ضربة جزاء أخرى، ولكن هذه المرة للمغرب، بعدما لمست الكرة يد أيمن أشرف الظهير الأيسر لمنتخب مصر، سددها عبد الآله الحفيظى، لينقذها محمد عواد حارس الفراعنة، فى الدقيقة 62، ويخرجها لضربة ركنية.

وكان محمد عواد هو نجم المنتخب المصرى الأول بلا منازع، وأنقذ مرماه من عدة أهداف محققة، بجانب تصديه لركلة جزاء، كانت كفيلة بعودة المنتخب المغربى للمحليين، لبلاده بنتيجة كبيرة، والتأهل من الإسكندرية.

وأصبحت مهمة منتخب مصر للمحليين، بقيادة حمادة صدقى، صعبة فى لقاء العودة، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بالرباط، ومطالب بالفوز فى تلك المواجهة، أو التعادل الإيجابى بنتيجة أكبر من التى انتهى بها لقاء اليوم، فيما يكفى المنتخب المغربى، التعادل بدون أهداف، أو الفوز بأى نتيجة، من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم.

وحضر المباراة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، في إطار تحضيراته لاختيار القائمة المحلية التي سيعتمد عليها في معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا للقاء أوغندا، يوم 31 أغسطس الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الخامسة 5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.