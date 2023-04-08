المحليات: مبادرة «صوتك مسموع» تعاملت مع 14 ألف طلب واستغاثة خلال مارس

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مبادرة “صوتك مسموع” تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

وأعلن اللواء هشام آمنة أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 624,4 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 109,2 ألف شكوى، تم حل 106,4 ألف شكوى بنسبة 97,4 % وجار حل 2811 شكوى مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت خلال شهر مارس 2023 ، أكثر من 14 ألف رسالة منها 1912 شكاوى تم الرد على 1529 شكوى منها بنسبة 80%، موضحا تنوعها مابين شكاوى للاشغالات والتى بلغ عددها 846 شكوى ، والقمامة 726 شكوى ، ومخالفات البناء 147 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى ، والفساد 5 شكاوى ، و 3 شكاوى خاصة بمبادرة “حياة كريمة” ، إضافة إلى 127 شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة ، لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب أكثر من 105,6 ألف رسالة خلال شهر مارس، تضمنت 1597 شكوى، تم حل 1285 شكوى منها بنسبة 80,5 % ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 83 ألف.

وتابع: تلقت الصفحة 3310 رسالة من المواطنين منها 290 شكوى تم حلها بنسبة 75,5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 157 رسالة منها 25 شكوى تم حلها بنسبة 100 % ، وتلقت خدمة الخط الساخن 457 اتصالاً تليفونياً ، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وقال اللواء آمنة إنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة، ومعدل الاستجابة للشكاوى وحلها، ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم ، و شدد الوزير على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار، و مواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء هشام آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء ، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ، كما تم اضافة فاكس رقم 33374892 وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.