المحللون فى وول ستريت يتوقعون انتعاش سوق السيارات بقية العام

يتوقع المحللون فى وول ستريت نتائج قوية لمبيعات السيارات فى الولايات المتحدة خلال الربع الحالى بعد أن أعلنت جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الماضى بأكثر من %12 فى السوق الأمريكية فى أول تحسن فصلى منذ عامين برغم تفاقم الإصابات والوفيات من فيروس كورونا المميت بين المستهلكين الأمريكيين.

ذكرت وكالة رويترز أن مبيعات سيارات فورد موتور ثانى أكبر شركة صناعة سيارات أمريكية قفزت خلال الثلاثة أشهر الماضية من يوليو إلى سبتمبر بحوالى 25 % فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد أن استطاعت حكومة بكين احتواء مرض كوفيد 19 وذلك للربع الثانى على التوالى لأول منذ ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ويركز حاليا معظم المستثمرين والمحللين فى وول ستريت على توقعات مدراء شركات السيارات الأمريكية والعالمية خلال الشهور القادمة ولاسيما مع استمرار تفاقم وباء كورونا الذى تسبب فى وقف المصانع ومعارض البيع أسابيع طويلة منذ النصف الماضى وأصاب حوالى 44 مليون حالة وتسبب فى وفاة 1.2 ضحية على مستوى العالم حتى الآن.

ويرى إيمانويل روسنر محلل أسواق السيارات فى فرع ديوتش بنك الألمانى فى الولايات المتحدة أن شركات السيارات ستحقق مبيعات قوية خلال الفترة القادمة وأن نتائج شركات توريد المكونات و إنتاج السيارات ستتفوق على توقعات جميع المحللين الحالية.

وزادت مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة فى السوق الأمريكية شهرياً منذ إلغاء إغلاق المصانع ورفع الحظر على حركة الناس وعادت معدلات الإنتاج من السيارات الرياضية متعددة الأغراض و موديلات البيك اب التى تحقق مبيعات مرتفعة إلى ما كانت عليها قبل ظهور وباء كورونا.

وأوضح معظم المحللين أن شركات السيارات تسعى لتحسين أوضاعها المالية وتخزين سيولة نقدية ضخمة فى خزائنها لسداد ديونها ومنها شركة جنرال موتورز التى تولد لديها ما يكفى لدفع قرض قدره 16 مليار دولار يستحق سداده فى نهاية العام غير أن هذا السداد سيتم إذا استمر تعافى الاقتصاد الأمريكى ولم يعد هناك أى حظر على المستهلكين أو إغلاق للمصانع ومعارض بيع السيارات..

وتعتزم جنرال موتورز استثمار مليارى دولار لتحويل مصنعها فى مدينة سيبرينج هيل بولاية تينيسى لإنتاج سيارات كهربائية بدءا بموديلات كاديلاك ليريك كروس أوفر الجديدة مع كاديلاك الموجودة حاليا التى تعمل بمحركات تعمل بالبنزين.

و من المقررأن يصبح مصنع سيبرينج هيل ثالث أكبر منتج للسيارات الكهربائية بجانب مصنعين موجودين حاليا فى ديترويت و أوريون تاونشيب بولاية ميتشيجان وإن كان مصنع سيبرينج هيل ينتج فى الأصل العلامة ساتيرن التى اختفت الآن من قائمة منتجات شركة جنرال موتور.

وأعلنت رابطة الحلول المرتقبة AFS لشركات السيارات والتى تتبع خطط الإنتاج فى الولايات المتحدة أن تصنيع سيارات كاديلاك ليريك كروس أوفر الكهربائية سيبدأ فى مصنع سيبرينج هيل فى أخر عام 2022 وكذلك فى مصنع آخر فى المكسيك بعد ذلك التاريخ.

وأعلنت أيضا شركة جنرال موتورز عن إنفاق 32 مليون دولار فى مصنعها فى مدينة فلينت بولاية ميتشيجان الذى ينتج شاحنات بيك اب شيفروليه سيلفيرادو و GMC سييرا التى تتحمل الأشغال الثقيلة.

وكانت مارى باررا الرئيسة التنفيذية لجنرال مورتورز أعلنت أنها تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار لإنتاج موديلات مبتكرة منها شاحنات GMC هامر الكهربائية الخفيفة قلا أخر العام القادم ثم إنتاج سيارات كهربائية ذاتية الحركة وتاكسيات تعمل بالروبوتات ذاتية الحركة أيضا.