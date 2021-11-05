«المحكمة» «مربع برمودا» «الجريمة» .. أفلام نهاية عام 2021 تتنوع بين الإثارة والكوميديا

تستقبل دور العرض السينمائي خلال الأيام القادمة بعض الأفلام السينمائية الجديدة التي يتم طرحها للجمهور المصري مع نهاية عام 2021، ليختتم بها الموسم السينمائي لهذا العام، أبرزها فيلم الجريمة للفنان أحمد عز والذي يعتبر هو الفيلم الثاني له في هذا العام بعد فيلمه العارف الذي حقق إيرادات مرتفعة تخطت 60 مليون جنيه الفترة الماضية.

كذلك فيلم المحكمة الذي يضم كوكبة من الفنانين منهم غادة عادل وليلى علوي وأحمد داش وجميلة عوض و فيلم “المحكمة” من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

أيضا فيلم مربع برمودا بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وتأليف هشام هلال ، وينتمي لنوعية أفلام الآكشن الكوميدية .

خالد محمود: إنتاج السينما المصرية خلال عام 2021 لم يتجاوز 21 فيلما سينمائيا

أعرب الناقد الفني خالد محمود أن عودة طرح أفلام سينمائية جديدة بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي ووجود أفيشات جديدة للأفلام المصرية ، مؤشرا أن دور العرض بدأت في العمل مرة أخرى وأيضا يؤكد ذلك أن الفنانين أحسوا انهم مشتاقين لتواجدهم في السوق حتى لو لم يحققوا ايرادات كبيرة أو منافستهم لأفلام أخرى فذلك ليس فيه مشكلة الأهم بالنسبة لهم التواجد السينمائي حاليا .

وأكد أن انتاج السينما المصرية خلال عام 2021 لم يتجاوز 21 فيلما سينمائيا وذلك رقما ضعيفا للغاية مقارنة بما كانت تشهده السينمات منذ سنوات .

ولفت الى أن ظروف فيروس كورونا وطاقة السينما الاستيعابية 50 و70 في المئة أثرت نوعا ما على النشاط السينمائي ، لكن الفترة الماضية تم طرح أفلام سينمائية قوية مثل النمس والانس لمحمد هنيدي والعارف لاحمد عز والبعض لايذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز ، حيث أن ايراد سيتحقق لفيلم سينمائي جديد سيكون في صالح الصناعة نفسها وليس صناع الفيلم فقط .

ونوه أنه بعد الهجوم على مهرجان الجونة السينمائي الدورة الأخيرة أنه مهرجانا للفساتين والأزياء وعدم الاهتمام بالسينما والأفلام قال : نحن نحتاج لعمل دورات تدريبية للاعلامين لاعادة تأهيلهم كيف يقومون بتغطية مهرجانا سينمائيا ، بالاضافة ان المهرجان لم يستطع الدفاع عن أفلامه وترك تيار الفساتين يزحق بقوة وينتصر علاوة أن ماكان يعرض تليفيزيونيا للجمهور لم يكن يراه الاعلامين في الجونة ، مؤكدا أنه كان يتابع بشغف الآفلام السينمائية التي عرضت في الجونة السينمائي لان معظمها عرض في مهرجانات فينيسا وبرلين وكانت مهمة ، لكن للآسف المواقع الالكترونية التي تهتم بالفيديو هي السبب في انتشار ظاهرة الفساتين على السجادة الحمراء ، لكن لم تكن هناك أضواء اعلامية مسلطة على الافلام المهمة في مهرجان الجونة السينمائي .

أحمد سعد الدين : فيلما المحكمة ومربع برمودا يعتبران أعمالا سينمائية متوسطة المستوى

بينما يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين ان الثلاثة أفلام سيتم طرحهم في موسم الكريسماس في نهاية العام سواء اواخر نوفمبر أو ديسمبر القادمين ، وتم تصويرهم منذ فترة وقررت شركات التوزيع السينمائي طرحهم قبل نهاية العام للجمهور وذلك استعداد لاستقبال أفلام أقوى في العام الجديد .

حيث أن فيلمي المحكمة ومربع برمودا يعتبران أعمال سينمائية متوسطة المستوى ، أما فيلم الجريمة لأحمد عز هو الأقوى سينمائيا وفنيا بين هذه الأفلام الثلاثة ويشهد عودة التعاون بينه وبين الفنانة منة شلبي بعد سنوات .

وأكد سعد الدين أنه باستثناء فيلم الجريمة لعز ، فباقي الافلام متوسطة وهناك أفلام قادمة قوية جدا تم تاجيل طرحها بسبب ظروف الموجة الجديدة لفيروس كورونا ، مثل كيرة والجن بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وفيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي .

ويضيف يجب أن ننتبه أن مهرجان القاهرة السينمائي القادم يضم حوالي 160 فيلما سينمائيا سيتم عرضهم بفعاليته اليومية ، لذلك سيخرج منه الجميع بوجبة سينمائية دسمة ، لذلك يحرص أغلب صناع السينما طرح أفلامهم التي تم الانتهاء من تصويرها حتى لو كانت متوسطة المستوى لان ذلك يمثل رأس مال يجب أن يتحرك بالنسبة لهم .