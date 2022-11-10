المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في دعوى والدة شيماء جمال ضد الإعلامي أحمد رجب

نجوى عبدالعزيز

قضت محمة جنح الزيتون بعدم اختصاصها بنظر جنحة القذف والسب رقم ٦٦٣١لسنة ٢٠٢٢ التي أقامتها والدة الاعلامية شيماء جمال ضد الإعلامي أحمد رجب مقدم برنامج مهمة خاصة.

وكان دفاع الإعلامي المذكور في بداية الجلسة قد قدم التعزية للمدعية بالحق المدني عن فقد نجلتلها ودعا لها وللناس جميعا بالرحمة والغفران ونوه بأن الدفاع لن يحضر للنيل من كرامة المدعية بالحق المدني ولأ من غيرها فهو يحترم الانسانية التي كرمها الله في كتابة العزيز.

ودفع بأن اختصاص المحاكم الاقتصادية بموجب المادة الرابعة فقرة ٢١ من القانون رقم ١٢٠لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ٤٦لسنة ٢٠١٩بنظر جرائم القذف والسب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للاختصاص المنفرد للمحاكم الاقتصادية ولما كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها أمام محكمة الجنح العادية لذا فإن الدعوى تكون قد أقيمت أمام محكمة غير مختصة.

ونوه دفاع الإعلامي رجب بأن الدعوى كذلك غير مقبولة إذ كان يجب تحريكها من النيابة العامة طبقا للمادة ٦٧من دستور ٢٠١٤ وأنه لم تقدم وكالة خاصة طبقا للمادة ٣اجراءات وقضاء المحكمة الدستورية العليا التي اقرت لزوم الوكالة الخاصة في جرائم الشكوى ولو تم تحريكها بالادعاء المباشر.

واختتم الدفاع بطلب البراءة عملا بالمادة ٦٠عقوبات والمواد ٦٥و٦٨و٧١ من دستور ٢٠١٤ والمواد ٨و٢٩و٣١و٣٢ من قانون تنظيم الإعلام رقم ١٨٠لسنة ٢٠١٨ إذ جميعها اقرو حق نشر الأخبار وانتقاد قضايا الرأي العام وحرية الفكر بشرط اثبات صحه الوقائع المسندة للمجني عليه وهي ثابتة بحكم محكمة الجنايات.

كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناء على طلب المبلغة وتحت مسؤوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.