المحكمة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن حبس الفنان أحمد فلوكس عامين

كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه

نجوى عبدالعزيز

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه عامين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة أعمال.

وكانت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.