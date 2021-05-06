سيـــاســة

المحكمة العليا تؤجل البت في إخلاء منازل فلسطينية بالقدس إلى الإثنين المقبل

يواجه 27 منزلا في حي الشيخ جراح شرق القدس قرارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم
أيمن عزام 12:32 ص, الجمعة, 7 مايو 21 12:32 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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قررت المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الحكم في قضية إخلاء منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بشرق القدس لصالح الجمعيات اليهودية حتى يوم الإثنين المقبل.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيريز، حددت يوم الإثنين المقبل موعدا لجلسة المحاكمة بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

البت في إخلاء منازل فلسطينية

وتابعت أن الجلسة ستعقد أمام هيئة من ثلاث قضاة، إذ قد تكون هذه الجلسة هي الأخيرة التي سيتم فيها اتخاذ قرار حول إخلاء العائلات الفلسطينية.

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وكانت القاضية باراك إيريز قد أعطت الطرفين، ممثلي العائلات الفلسطينية والجمعيات اليهودية فرصة لإيجاد حل حتى اليوم دون تدخل المحكمة، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت العائلات الفلسطينية ردها للمحكمة الإسرائيلية العليا بعدم التوصل إلى اتفاق وعدم قبول أي تسوية مع الجمعيات اليهودية.

ووقعت الليلة الماضية صدامات بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، احتجاجا على نية السلطات الإسرائيلية إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم.

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ويسود التوتر في حي الشيخ جراح منذ أيام على خلفية نية السلطات الإسرائيلية إجلاء عدد من الفلسطينيين من منازلهم في الحي لصالح الجمعيات اليهودية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، يواجه سكان 27 منزلا في حي الشيخ جراح في شرق القدس وعددهم قرابة 500 شخص قرارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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