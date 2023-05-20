المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بعدم التراجع عن محاسبة روسيا على الجرائم الأكثر خطورة

أكدت المحكمة الجنائية الدولية ، السبت، أنها “لن تتراجع” إثر إدراج روسيا لمدعيها العام كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين، رداً على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في هولندا، في بيان، إن “المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة. ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة”.

وأصدر خان، الحامل للجنسية البريطانية، مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وأضافت المحكمة أنها “تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات القسرية غير المبررة.. من سلطات روسيا الاتحادية”.

وحضّت الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة على “تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها”.

طلب اعتقال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

وأدرجت صورة كريم خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية الجمعة، ووصفه الإخطار بأنه ولد في 30 مارس 1970 في ادنبره في اسكتلندا، لكنه لم يحدد الجريمة المنسوبة إليه.

وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت في وقت سابق أن مذكرة التوقيف بحق بوتين “باطلة”.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بتهم مماثلة بحق المفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.

في بيان منفصل، قالت الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في المحكمة إنها “قلقة للغاية” من الإجراءات ضد خان والقضاة.

وقالت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إنها “تأسف لأعمال الترهيب والمحاولات غير المقبولة لتقويض تفويض المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت لجنة التحقيق المركزية الروسية قد قالت في مارس، إن خان يخضع للتحقيق بتهمة “الملاحقة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء”.

يذكر أن كييف تؤكد أن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني تم ترحيلهم إلى روسيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، وتقول إن العديد منهم وضعوا في مؤسسات ودور رعاية.