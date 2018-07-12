المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى العربية للاستثمارات ضد بيجو

رجب عزالدين:قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت المحكمة بعدم الاختصاص فى نظر دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية للسيارات.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 11 يوليو الجارى، وقررت الاقتصادية إحالتها إلى محكمة جنوب

رجب عزالدين:

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت المحكمة بعدم الاختصاص فى نظر دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية للسيارات.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 11 يوليو الجارى، وقررت الاقتصادية إحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة.

وتطالب العربية للاستثمارات بتعويض قدره 150 مليون يورو عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الإنهاء التعسفى لعقد الوكالة الممنوح لشركة القاهرة في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -إحدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات- والتى تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية “كهروميكا”، “شركة طوبلاط للإنتاج المعمارى”، و”الصعيد للتأجير التمويلي”، “راوج لتجارة السيارات”، و”رواج للمشروعات العقارية والتجارية”.