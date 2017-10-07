المحكمة الاقتصادية تغرم شركة شيبسيكو 20 ألف جنيه



مصادرة المضبوطات وحبس الممثل القانوني لمصنع الجوهرة 3 أشهر مع الشغل

يعقوب: الحكم يهزز جهود الجهاز فى محاربة المتلاعبين والمخالفين للقانون



أحمد اللاهونى:

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت في الجنحة رقم 2235 لسنة 2016 بحبس المتهم حمدي عبد المقصود قريطم، بصفته الممثل القانوني لمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية “شيبسيكو”، ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاث ألاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك لتقليد العلامة التجارية “شيبسي”.

وأوضح يعقوب فى بيان له، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من شركة شيبسي للصناعات الغذائية، ضد الممثل القانوني والمسؤل عن شركة الجوهرة للصناعات الغذائية، يفيد استخدام الشركة المشكو في حقها علامة تجارية مضللة تحت اسم “شيبسكو” مشابهة للعلامة التجارية “شيبسي”، وهو ما ألحق بالأخيرة العديد من الأضرار المادية والمعنوية، فضلا عن إيقاع الجمهور في خلط بين العلامتين التجاريتين.



وقال إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوي، وبمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عما إذا كان الشركة المشكو في حقها قامت بتقليد العلامة التجارية “شيبسي”، والمسجلة والمملوكة باسم شركة شيبسي للصناعات الغذائية من عدمه .



وأضاف يعقوب أن الإدارة المركزية للعلامة التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، أفادت بأنه علي الرغم من امتلاك الشركة المشكو في حقها للعلامة التجارية شيبسيكو، إلا أنها لم تلتزم في استخدامها بالشكل المسجل، وبمناظرة العلامة الثابتة علي عينات المشكو في حقه، يتبين أنها نفس منتج الشركة الشاكية مالكة العلامة التجارية “شيبسي”، وهذا التشابه يؤدي لإحداث خلط ولبس لدي جمهور المستهلكين.



وأشار إلى أنه تم إحالة الممثل القانوني للشركة للنيابة، وذلك لثبوت قيامة بالترويج لبيع منتج مقلد، وتقليد العلامة التجارية المسجلة “شيبسي” وبذلك خالف نصوص قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 المادة (24،6،1) .



