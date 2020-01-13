المحكمة الاقتصادية تعلن تقييما جديدا لـ «صن سيتي مول المطار» 10 فبراير المقبل

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن محكمة القاهرة الاقتصادية ستعلن تقييمًا جديدًا للسعر المعتمد لبيع صن سيتي مول شيراتون المطار، في جلسة 10 فبراير المقبل، بعدما انتدبت خبراء جدد للتقييم نتيجة عدم تقدم أي مستثمر لشراء المول وفقًا للتقييم السابق .

وقالت مصادر قانونية لـ “المال” إن المحكمة ستصدر حكمها بتخفيض سعر المركز التجاري بنسب تتراوح بين 16-19% في الجلسة المرتقبة، مقابل التقييم السابق والذي كان عند 4.15 مليار جنيه .

جدير بالذكر أنه بقرارات قضائية آلت ملكية صن سيتي مول لبنك الإسكندرية نتيجة مديوينية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول في مزاد علني لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة.

ومن المقرر بيع كامل أراضي المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع ، يتكون من 9 أدوار ويضم عدد من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل كارفور، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأجري أكثر من مزاد خلال العام الماضي دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة لندب خبراء جدد للتقييم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بنك الإسكندرية حصل على حكم بتأييد التظلم الذي قدمه لعدم بيع المأمول كصفقات مجزأة وبيع كوحدة كاملة، وهو الحكم الذي كان قد صدر من أحد درجات التقاضي بالمحكمة الاقتصادية .

وكان رجل الأعمال حسين سفراكي، مالك المول وصاحب شركة «إتش إن إس جروب» تقدم بتظلم لوقف عملية البيع، لكن المحكمة أصدرت حكمها برفض التظلم في جلسة 29/12/2019، وفقًا للمصادر .

جدير بالذكر أن أصل المديونية المستحقة على الشركة تصل إلى مليار جنيه منذ عام 2014 لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد.

وكانت هناك مديونيات مستحقة على المول حتى نهاية أغسطس الماضي تقدر بنحو 313 مليون جنيه، بواقع 41 مليون جنيه للضرائب العقارية و272 مليون جنيه للضرائب العامة حتى أغسطس الماضي، ومن المقرر سداد كافة المديونيات من حصيلة البيع بحيث لا يتحمل المالك الجديد أي التزامات .